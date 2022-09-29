Конте: "Слухи насчет "Ювентуса" — это неуважительно"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал "неуважительными" спекуляции насчет своего возвращения в "Ювентус".
На прошлой неделе в итальянской прессе появились слухи, что проваливший старт нового сезона "Ювентус" готов позвать Конте на место Массимилиано Аллегри.
Однако Конте спешит это опровергнуть. И хотя Антонио до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, он счастлив в Лондоне.
"Это невероятно. Когда есть такого рода спекуляции, это неуважительно к тренеру "Ювентуса" и ко мне, работающему в "Тоттенхэме".
"Мы едва начали сезон. Много раз я разговаривал на эту тему и всегда говорил, что счастлив и наслаждаюсь своей работой в "Тоттенхэме".
"У нас впереди весь сезон, чтобы найти лучшее решение для клуба и для меня, но я определенно наслаждаюсь своей работой в "Тоттенхэме".
"У меня отличные отношения с владельцем и (управляющим директором) Паратичи. Я не вижу никаких проблем сейчас или в будущем. Мы оба подписали контракты".
"Я не хочу слушать, как кто-либо спекулирует об этом", — цитирует Конте Sky Sports.
29.09.2022 19:00
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