Конте: "Слухи насчет "Ювентуса" — это неуважительно"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал "неуважительными" спекуляции насчет своего возвращения в "Ювентус".

На прошлой неделе в итальянской прессе появились слухи, что проваливший старт нового сезона "Ювентус" готов позвать Конте на место Массимилиано Аллегри.

Однако Конте спешит это опровергнуть. И хотя Антонио до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, он счастлив в Лондоне.

"Это невероятно. Когда есть такого рода спекуляции, это неуважительно к тренеру "Ювентуса" и ко мне, работающему в "Тоттенхэме".

"Мы едва начали сезон. Много раз я разговаривал на эту тему и всегда говорил, что счастлив и наслаждаюсь своей работой в "Тоттенхэме".

"У нас впереди весь сезон, чтобы найти лучшее решение для клуба и для меня, но я определенно наслаждаюсь своей работой в "Тоттенхэме".

"У меня отличные отношения с владельцем и (управляющим директором) Паратичи. Я не вижу никаких проблем сейчас или в будущем. Мы оба подписали контракты".

"Я не хочу слушать, как кто-либо спекулирует об этом", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 19:00

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