"Барселона" заинтересована в Гюндогане
"Барселона" задумывается о приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана следующим летом.
Гюндоган уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, и "Сити" пока не приглашал Илкая к столу переговоров для обсуждения новой сделки.
Все идет к тому, что уже с января Гюндоган, выступающий за "горожан" с 2016 года, сможет свободно общаться с зарубежными клубами, и "Барселона" готова этим воспользоваться.
Как утверждает Mundo Deportivo, "Барселона" хочет пригласить Илкая, если тот покинет "Сити" свободным агентом, однако приоритетом для каталонского клуба остается одноклубник 31-летнего немца Бернарду Силва.
29.09.2022 18:00
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