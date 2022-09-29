"Барселона" заинтересована в Гюндогане

"Барселона" задумывается о приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана следующим летом.

Гюндоган уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, и "Сити" пока не приглашал Илкая к столу переговоров для обсуждения новой сделки.



Все идет к тому, что уже с января Гюндоган, выступающий за "горожан" с 2016 года, сможет свободно общаться с зарубежными клубами, и "Барселона" готова этим воспользоваться.



Как утверждает Mundo Deportivo, "Барселона" хочет пригласить Илкая, если тот покинет "Сити" свободным агентом, однако приоритетом для каталонского клуба остается одноклубник 31-летнего немца Бернарду Силва.