"Барселона" заинтересована в Гюндогане

Илкай Гюндоган "Барселона" задумывается о приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана следующим летом.

Гюндоган уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, и "Сити" пока не приглашал Илкая к столу переговоров для обсуждения новой сделки.

Все идет к тому, что уже с января Гюндоган, выступающий за "горожан" с 2016 года, сможет свободно общаться с зарубежными клубами, и "Барселона" готова этим воспользоваться.

Как утверждает Mundo Deportivo, "Барселона" хочет пригласить Илкая, если тот покинет "Сити" свободным агентом, однако приоритетом для каталонского клуба остается одноклубник 31-летнего немца Бернарду Силва.


Метки Барселона, Гюндоган, Манчестер Сити, слухи

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 18:00

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