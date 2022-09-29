Фернандеш счастлив играть вместе с Эриксеном

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что он наслаждается совместной игрой с Кристианом Эриксеном.

Минувшим летом "Юнайтед" подписал Эриксена свободным агентом, и Кристиан быстро утвердился ключевым игроком команды Эрика Тен Хага.



30-летний датчанин выходил в стартовом составе на все шесть матчей "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги, и Фернандеш крайне рад, что у него появился такой партнер, облегчающий ему жизнь.



"Играть вместе с Кристианом — это действительно хорошо. Он тот игрок, который может найти возможность для паса, найти свободное пространство, и от этого, конечно, мне проще играть, потому что он может находить меня, когда я двигаюсь между линий".



"Это не так просто. Он классный игрок и тот, кто в прошлом уже демонстрировал свое мастерство в Премьер-Лиге, итальянской лиге и даже в своей сборной".



"Всегда приятно играть вместе с игроками вроде него", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту "Юнайтед".