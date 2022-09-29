Смит-Роу пропустит два месяца после операции на пахе

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу перенес операцию на пахе и теперь пропустит два месяца.

22-летний Смит-Роу очень ярко провел прошлый сезон, забив 10 голов в 33 матчах Премьер-Лиги и дебютировав за сборную Англии.



Однако в этой кампании Эмиль принял участие лишь в четырех матчах, все четыре раза появляясь на замену в концовках матчей.



Столь эпизодическая роль Смит-Роу связана с беспокоившим его несколько месяцев дискомфортом в области паха. В конце концов было решено отправить Эмиля под нож хирурга.



В официальном заявлении "Арсенала" говорится, что успешно перенесший операцию в Лондоне на днях Смит-Роу вернется к полноценным тренировкам в декабре, что фактически исключает поездку Эмиля на ЧМ-2022 в Катаре.