Далот надеется на новый контракт с "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот надеется получить новый контракт от своего клуба.

Этот сезон Далот начал основным правым защитником "Юнайтед", выходя в стартовом составе на все шесть матчей в Премьер-Лиге и оба в Лиге Европы.



Также Диогу блеснул во время этого международного перерыва, отметившись дублем за сборную Португалии против Чехии в рамках Лиги Наций (0:4).



Далота продолжают сватать в различные европейские клубы, включая "Барселону", "Ювентус", "Атлетико", "Милан" и "Рому", однако Manchester Evening News утверждает, что 23-летний португалец не собирается уходить из "Юнайтед".



Действующий контракт Далота с "красными дьяволами" истекает в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Диогу надеется, что он сделал достаточно, чтобы заслужить новое долгосрочное соглашение.