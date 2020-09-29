Далот надеется на новый контракт с "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот надеется получить новый контракт от своего клуба.
Этот сезон Далот начал основным правым защитником "Юнайтед", выходя в стартовом составе на все шесть матчей в Премьер-Лиге и оба в Лиге Европы.
Также Диогу блеснул во время этого международного перерыва, отметившись дублем за сборную Португалии против Чехии в рамках Лиги Наций (0:4).
Далота продолжают сватать в различные европейские клубы, включая "Барселону", "Ювентус", "Атлетико", "Милан" и "Рому", однако Manchester Evening News утверждает, что 23-летний португалец не собирается уходить из "Юнайтед".
Действующий контракт Далота с "красными дьяволами" истекает в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Диогу надеется, что он сделал достаточно, чтобы заслужить новое долгосрочное соглашение.
29.09.2022 15:00
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"Барселону", "Ювентус", "Атлетико", "Милан" и "Рому"
Получат шершавым по Губам.
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С самого начала верил в топарика
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Отлично заиграл в последнее время, явно заслужил.
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