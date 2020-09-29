Далот надеется на новый контракт с "Юнайтед"

Диогу Далот Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот надеется получить новый контракт от своего клуба.

Этот сезон Далот начал основным правым защитником "Юнайтед", выходя в стартовом составе на все шесть матчей в Премьер-Лиге и оба в Лиге Европы.

Также Диогу блеснул во время этого международного перерыва, отметившись дублем за сборную Португалии против Чехии в рамках Лиги Наций (0:4).

Далота продолжают сватать в различные европейские клубы, включая "Барселону", "Ювентус", "Атлетико", "Милан" и "Рому", однако Manchester Evening News утверждает, что 23-летний португалец не собирается уходить из "Юнайтед".

Действующий контракт Далота с "красными дьяволами" истекает в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Диогу надеется, что он сделал достаточно, чтобы заслужить новое долгосрочное соглашение.


Метки Далот, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. closer 29.09.2022 16:25 # closer
    "Барселону", "Ювентус", "Атлетико", "Милан" и "Рому"

    Получат шершавым по Губам.

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  2. quavo 29.09.2022 16:19 # quavo
    С самого начала верил в топарика

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  3. mancunia-planet 29.09.2022 15:01 # mancunia-planet
    Отлично заиграл в последнее время, явно заслужил.

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