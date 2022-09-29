Владельцы "Челси" обсуждают покупку "Портимоненси"

Владельцы "Челси" ведут переговоры о покупке португальского клуба "Портимоненси".

Ранее в сентябре совладелец "Челси" Тодд Бели публично озвучил свое намерение создать глобальную сеть клубов по примеру "Манчестер Сити".



В качестве идеального места для развития молодых талантов американский бизнесмен определил Португалию, проведя соответствующие консультации с суперагентом Жорже Мендешем.



Как сообщает Evening Standard, в конце концов Бели решил вложиться в "Портимоненси", который сейчас занимает четвертое в высшем португальском дивизионе. Переговоры об условиях сделки продолжаются.



Также Бели подыскивает клубы в Бельгии и Бразилии, а вот "Сошо" и "Сантос" породниться с "Челси" отказались.