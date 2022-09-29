Владельцы "Челси" обсуждают покупку "Портимоненси"
Владельцы "Челси" ведут переговоры о покупке португальского клуба "Портимоненси".
Ранее в сентябре совладелец "Челси" Тодд Бели публично озвучил свое намерение создать глобальную сеть клубов по примеру "Манчестер Сити".
В качестве идеального места для развития молодых талантов американский бизнесмен определил Португалию, проведя соответствующие консультации с суперагентом Жорже Мендешем.
Как сообщает Evening Standard, в конце концов Бели решил вложиться в "Портимоненси", который сейчас занимает четвертое в высшем португальском дивизионе. Переговоры об условиях сделки продолжаются.
Также Бели подыскивает клубы в Бельгии и Бразилии, а вот "Сошо" и "Сантос" породниться с "Челси" отказались.
29.09.2022 14:00
Просмотров: 323
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
«Портимоненсе» (порт. Portimonense SC) — португальский профессиональный футбольный клуб из города Портиман в округе Фару на юге Португалии. Клуб основан в 1914 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мунисипал де Портиман», вмещающем 9544 зрителя. Лучшим результатом является 5-е место в сезоне 1984/85 в Примейре.
(ответить)
развалил членче за 3 месяца, решил взяться за португеев? умно))
(ответить)
Вообще-то Портимоненсе, но михуйло решил накинуть. Годно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий