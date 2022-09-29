Владельцы "Челси" обсуждают покупку "Портимоненси"

Тодд Бели Владельцы "Челси" ведут переговоры о покупке португальского клуба "Портимоненси".

Ранее в сентябре совладелец "Челси" Тодд Бели публично озвучил свое намерение создать глобальную сеть клубов по примеру "Манчестер Сити".

В качестве идеального места для развития молодых талантов американский бизнесмен определил Португалию, проведя соответствующие консультации с суперагентом Жорже Мендешем.

Как сообщает Evening Standard, в конце концов Бели решил вложиться в "Портимоненси", который сейчас занимает четвертое в высшем португальском дивизионе. Переговоры об условиях сделки продолжаются.

Также Бели подыскивает клубы в Бельгии и Бразилии, а вот "Сошо" и "Сантос" породниться с "Челси" отказались.


Метки Портимоненси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 14:00

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  1. narcot 29.09.2022 14:37 # narcot
    «Портимоненсе» (порт. Portimonense SC) — португальский профессиональный футбольный клуб из города Портиман в округе Фару на юге Португалии. Клуб основан в 1914 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мунисипал де Портиман», вмещающем 9544 зрителя. Лучшим результатом является 5-е место в сезоне 1984/85 в Примейре.

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  2. narcot 29.09.2022 14:25 # narcot
    развалил членче за 3 месяца, решил взяться за португеев? умно))

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  3. rusiakos 29.09.2022 14:21 # rusiakos
    Вообще-то Портимоненсе, но михуйло решил накинуть. Годно.

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