Кулусевски рискует пропустит дерби Северного Лондона

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски рискует пропустит дерби против "Арсенала" в субботу из-за травмы мышечного характера.

Кулусевски сыграл все 90 минут матча за сборную Швеции против Словении в рамках Лиги Наций в минувший вторник (1:1), но после финального свистка пожаловался на напряжение в области задней поверхности бедра.



Как сообщает The Athletic, теперь Кулусевски рискует пропустить ближайший матч "Тоттенхэма". Деяна наблюдают медики "шпор", и вопрос о его участии в дерби может быть отложен на последний момент.



Это была бы ощутимая потеря для "Тотенхэма", потому что 22-летний швед забил один гол и отдал три результативные передачи в семи матчах этого сезона Премьер-Лиги, однако у главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте все еще есть есть Харри Кейн, Сон Хен Мин и Ришарлисон.