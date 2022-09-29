Клубы Премьер-Лиги потратили 185 млн. фунтов на зарплаты травмированным за сезон

В прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги потратили на зарплаты травмированных игроков 185 миллионов фунтов.

Свежее исследование страхового брокера Howden гласит, что в сезоне 2021/22 травмы стоили клубам топ-5 европейских лиг 513.23 млн. фунтов — на 29% больше, чем кампанией ранее.



При этом само количество травм в Европе возросло на 20% — до 4,810 случаев. В среднем каждый из 2,091 игрока получал по 2.3 повреждения за сезон.



Вклад Премьер-Лиги в это оказался наибольшим. Будучи травмированными, игроки клубов высшего английского дивизиона, получили 184.56 млн. фунтов в виде зарплаты. Следом идет испанская Ла Лига — 109.34 млн. фунтов.



Количество травм в Премьер-Лиге в сезоне 2021/22 составило 1,231 — против 938 годом ранее. Чаще всего повреждения получали игроки "Челси" (97), "Манчестер Юнайтед" (81) и "Ливерпуля" (80).



Внутри Премьер-Лиги больше всех на зарплаты травмированным потратился "Юнайтед" — 26.7 млн. фунтов (14.5% от общей суммы в дивизионе). В среднем одна травма обходилась "красным дьяволам" в 330,000 фунтов.