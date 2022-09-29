Клубы Премьер-Лиги потратили 185 млн. фунтов на зарплаты травмированным за сезон
В прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги потратили на зарплаты травмированных игроков 185 миллионов фунтов.
Свежее исследование страхового брокера Howden гласит, что в сезоне 2021/22 травмы стоили клубам топ-5 европейских лиг 513.23 млн. фунтов — на 29% больше, чем кампанией ранее.
При этом само количество травм в Европе возросло на 20% — до 4,810 случаев. В среднем каждый из 2,091 игрока получал по 2.3 повреждения за сезон.
Вклад Премьер-Лиги в это оказался наибольшим. Будучи травмированными, игроки клубов высшего английского дивизиона, получили 184.56 млн. фунтов в виде зарплаты. Следом идет испанская Ла Лига — 109.34 млн. фунтов.
Количество травм в Премьер-Лиге в сезоне 2021/22 составило 1,231 — против 938 годом ранее. Чаще всего повреждения получали игроки "Челси" (97), "Манчестер Юнайтед" (81) и "Ливерпуля" (80).
Внутри Премьер-Лиги больше всех на зарплаты травмированным потратился "Юнайтед" — 26.7 млн. фунтов (14.5% от общей суммы в дивизионе). В среднем одна травма обходилась "красным дьяволам" в 330,000 фунтов.
29.09.2022 12:00
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ВСУ угрожают позициям российских войск и линиям коммуникаций, по которым снабжается лиманская группировка. Потенциальное взятие этой группировки в котел это будет иметь серьезные последствия для российских подразделений в северной части Донецкой и западной части Луганской областей и создаст угрозу российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк-Лисичанск.
В сводке ISW отмечается, что российское Минобороны, как и в случае с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, не отреагировало должным образом на потери войск в Лимане — и оказалось не готово к потенциальному обрушению этого участка фронта.
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🫥Украина получит обещанные США 18 установок HIMARS только через несколько лет - источники в Пентагоне. Причина вся в том, что на этот раз партия будет заказана производителю, а не отобрана из арсеналов.
Знаете, это какой-то новый уровень подъеба или троллинга. "Настолько тонко, что даже толсто" (с).
P.S.все кто поддерживает президента наркомана брехливые пи.арасы.
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Надежный метод: россияне ломают себе ноги, чтобы не воевать против Украины
На кадрах заметно, что несколько собравшихся в подъезде россиян для того, чтобы реализовать свой план. Один из них ложится возле ступенек, а другой прыгает с большой высоты прямиком на ноги. Судя по реакции россиянина, метод крайне болезненный, но эффективный.
К слову, это не единственный метод борьбы против проводимой в рф мобилизации. Например, житель москвы позвонил в полицию и попросил его забрать в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на войну. Есть и более изощренные – в тюмени эзотерики решили подзаработать и открыли продажи волшебных свеч для защиты от мобилизации.
ору с биомусоров)))
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Вечная память Борису Моисееву!!!
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Оккупанты рассказали, сколько техники оставили при отступлении на Харьковщине (перехват)
Россияне также поделились своими неудачами на фронте.
Двое оккупантов рассказали, какое количество техники было брошено во время отступления на Харьковщине. В список входят 2С7 "Пион", танки Т-72 и Т-90, РСЗО "Торнадо", грузовики и прочее.
Перехват разговора двух рашистов опубликовал пресс-центр Главного управления разведки Украины в официальном Telegram-канале.
Сначала один из собеседников сообщил об отходе из Белогородки. Его подразделение попало в окружение и потеряло руководящий состав. Затем тот же оккупант поведал о неудачном штурме деревни – ВСУ дали отпор и уничтожили технику врага.
Гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказал, что трофейная техника изучается, модернизируется, а затем используется в сражениях. "У нас есть специальные научно-исследовательские учреждения, изучающие всю эту российскую технику и вооружение, и есть свои конструкторские бюро, которые разыскивают эту военную технику и вооружение из России", — сообщил Гусев.
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Немов о мобилизации: «Считаю, определенная бронь должна быть для членов сборной. Лучшие спортсмены – наш генофонд, его нужно сохранить»
Поняли нахуй? А вы, крестьяне кривозубые, пиздуйте на фронт Химарсы башкой отбивать!
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случайно стреляют в своих лишь бы откосить от мо илизации
4 военных попали в больницу в Белгородской области из-за детонации боеприпаса во время погрузки.
Произошло это вчера в одном из сел под городом Валуйки. По нашим данным, солдаты разгружали бронеавтомобиль в ангаре, который им предоставил местный фермер. В какой-то момент произошел случайный выстрел из гранатомета РШГ-1, в результате которого пострадало пятеро военных.
4 из них оказались в больнице с травмами разной степени тяжести, один после первой помощи отказался от госпитализации. Медики также осмотрели 14 гражданских, одного из них (33-летний мужчина) увезли на скорой в больницу в Валуйки. Вчера местный губернатор сообщал об этом происшествии без подробностей, заявив, что “из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек”.
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Чаще всего повреждения получали игроки "Челси" (97), "Манчестер Юнайтед" (81) и "Ливерпуля" (80).
Источник: http://fapl.ru/posts/95853/
нефиг переходить в клубы неудачники, чтобы ноги потом себе специально не ломать
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Кому хухъ к носу подвести!?
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Наш коллега из азербайджанского ИА Report.az Мубариз Асланов посетил поселок Старица в Харьковской области на границе с россией, совсем недавно освобожденный из-под оккупации. Специально для УНИАН он снял небольшое интервью с местной жительницей Аленой Лебекон.
- По какой причине они на вас напали?
- Они завидуют как мы живем. Они не видели никогда унитаза даже. Я вам честно говорю, они ничего не видели, они убогие. Это живет только Питер, Москва, еще Белгородская область. Остальное все нищета.
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По его словам, казахстанская сторона проведёт переговоры с Россией по поводу въезда россиян и "будет решать эту проблему в пользу Казахстана".
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