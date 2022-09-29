Грилиш: "Ничуть не близок к своим 100 процентам"
Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что он "ничуть не близок" к своей лучшей форме.
Уже во втором матче этого сезона Премьер-Лиги, против "Борнмута" 13 августа, Грилиш получил травму паха, вернувшись на футбольное поле только в начале сентября.
С тех пор Джек сыграл еще четыре матча за "Сити", но по-прежнему чувствует, что его кондиции далеки от идеала.
"Я определенно ничуть не близок к своим 100 процентам в данный момент. Я сыграл 90 минут против "Вест Хэма" и 45 против "Борнмута", когда и получил свою травму. Поэтому я все еще должен значительно улучшить свою физическую форму, но это придет со временем".
"Мне просто нужно продолжать тренироваться, чтобы вернуться в свое лучшее состояние, а затем я буду получать шансы на поле. И затем вы увидите лучшего Джека Грилиша", — сообщил Грилиш официальному веб-сайту "Сити".
29.09.2022 11:00
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Парниша много бухает.
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провалился полностью
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Да не
Сити ни его уровень
Просто распиаренный англ
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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