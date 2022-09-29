Грилиш: "Ничуть не близок к своим 100 процентам"

Джек Грилиш Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что он "ничуть не близок" к своей лучшей форме.

Уже во втором матче этого сезона Премьер-Лиги, против "Борнмута" 13 августа, Грилиш получил травму паха, вернувшись на футбольное поле только в начале сентября.

С тех пор Джек сыграл еще четыре матча за "Сити", но по-прежнему чувствует, что его кондиции далеки от идеала.

"Я определенно ничуть не близок к своим 100 процентам в данный момент. Я сыграл 90 минут против "Вест Хэма" и 45 против "Борнмута", когда и получил свою травму. Поэтому я все еще должен значительно улучшить свою физическую форму, но это придет со временем".

"Мне просто нужно продолжать тренироваться, чтобы вернуться в свое лучшее состояние, а затем я буду получать шансы на поле. И затем вы увидите лучшего Джека Грилиша", — сообщил Грилиш официальному веб-сайту "Сити".


Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 11:00

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  1. noi39 29.09.2022 12:10 # noi39
    Парниша много бухает.

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  2. tursa 29.09.2022 11:57 # tursa
    провалился полностью

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  3. theo-zm 29.09.2022 11:26 # theo-zm
    Да не
    Сити ни его уровень
    Просто распиаренный англ

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  4. mancityman 29.09.2022 11:06 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 29.09.2022 11:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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