Грилиш: "Ничуть не близок к своим 100 процентам"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что он "ничуть не близок" к своей лучшей форме.

Уже во втором матче этого сезона Премьер-Лиги, против "Борнмута" 13 августа, Грилиш получил травму паха, вернувшись на футбольное поле только в начале сентября.



С тех пор Джек сыграл еще четыре матча за "Сити", но по-прежнему чувствует, что его кондиции далеки от идеала.



"Я определенно ничуть не близок к своим 100 процентам в данный момент. Я сыграл 90 минут против "Вест Хэма" и 45 против "Борнмута", когда и получил свою травму. Поэтому я все еще должен значительно улучшить свою физическую форму, но это придет со временем".



"Мне просто нужно продолжать тренироваться, чтобы вернуться в свое лучшее состояние, а затем я буду получать шансы на поле. И затем вы увидите лучшего Джека Грилиша", — сообщил Грилиш официальному веб-сайту "Сити".