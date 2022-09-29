Миллс считает, что Коуди может вытеснить Магуайра из старта сборной Англии

Экс-защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что Конор Коуди из "Эвертона" — главный кандидат на то, чтобы вытеснить Харри Магуайра из стартового состава сборной Англии.

Лишившись места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", теперь Магуайр поставил под вопрос и свое место в старте сборной, неудачно отыграв матч Лиги Наций против Германии.



По мнению Миллса, заменить Харри в центре обороны англичан мог бы 29-летний Коуди. Данни считает Конора надежным вариантом.



"Думаю, Коуди — следующий в списке. Ты знаешь, что от него получишь, он уже сыграл несколько матчей за сборную, он надежен, он стабилен, он хороший парень. Он хороший профессионал, и он не будет создавать проблем, если не будет играть".



"Если Стоунс и Магуайр получат травмы, Коуди — следующий, кто будет играть", — сообщил Миллс talkSPORT.