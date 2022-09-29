Миллс считает, что Коуди может вытеснить Магуайра из старта сборной Англии

Конор Коуди Экс-защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что Конор Коуди из "Эвертона" — главный кандидат на то, чтобы вытеснить Харри Магуайра из стартового состава сборной Англии.

Лишившись места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", теперь Магуайр поставил под вопрос и свое место в старте сборной, неудачно отыграв матч Лиги Наций против Германии.

По мнению Миллса, заменить Харри в центре обороны англичан мог бы 29-летний Коуди. Данни считает Конора надежным вариантом.

"Думаю, Коуди — следующий в списке. Ты знаешь, что от него получишь, он уже сыграл несколько матчей за сборную, он надежен, он стабилен, он хороший парень. Он хороший профессионал, и он не будет создавать проблем, если не будет играть".

"Если Стоунс и Магуайр получат травмы, Коуди — следующий, кто будет играть", — сообщил Миллс talkSPORT.


Метки Коуди, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Миллс, сборная Англии, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 29.09.2022 10:27 # shearer1
    А как насчёт Бёрна?

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  2. liverpool888 29.09.2022 10:13 # liverpool888
    Дайер, Стоунс, Томори, Мингс, Уайт и Коуди. Но тренер всё равно продолжает ставить Магуайра в состав.

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