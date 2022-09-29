Пулишич надеется произвести впечатление на Поттера

Вингер Кристиан Пулишич заявил, что возвращается в "Челси" с намерением произвести впечатление на нового главного тренера Грэма Поттера.

Томас Тухель, предшественник Поттера, особо не доверял Пулишичу, который открыто жаловался на дефицит игровых минут, а пресса спекулировала насчет отъезда Кристиана со "Стэмфорд Бридж".



Поэтому сейчас 24-летний игрок сборной США чувствует, что это его шанс ворваться в стартовый состав "Челси".



"Если честно, я возвращаюсь с хорошим ощущением. Это свежий старт для меня, и я испытываю восторг от возможности играть при новом тренере".



"Поэтому я просто в предвкушении, я просто должен проявить себя, как и любой и как это я уже сделал прежде", — сообщил Пулишич ESPN.