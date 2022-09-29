Пулишич надеется произвести впечатление на Поттера

Кристиан Пулишич Вингер Кристиан Пулишич заявил, что возвращается в "Челси" с намерением произвести впечатление на нового главного тренера Грэма Поттера.

Томас Тухель, предшественник Поттера, особо не доверял Пулишичу, который открыто жаловался на дефицит игровых минут, а пресса спекулировала насчет отъезда Кристиана со "Стэмфорд Бридж".

Поэтому сейчас 24-летний игрок сборной США чувствует, что это его шанс ворваться в стартовый состав "Челси".

"Если честно, я возвращаюсь с хорошим ощущением. Это свежий старт для меня, и я испытываю восторг от возможности играть при новом тренере".

"Поэтому я просто в предвкушении, я просто должен проявить себя, как и любой и как это я уже сделал прежде", — сообщил Пулишич ESPN.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 09:00

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  1. selta 29.09.2022 09:40 # selta
    перестрелка норм был только при Лэмпарде, и то пару матчей, т.к. в остальное время лечился
    пора ему в клубы уровня ливерпуля перейти, типичный Джо Коул

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