Фоули в семи днях от покупки "Борнмута"

Бизнесмен из Лас-Вегаса Билл Фоули надеется оформить приобретение "Борнмута" в ближайшие семь дней.

Напомним, ранее в сентябре стало известно, что консорциум частных инвесторов во главе Фоули договаривается с Максимом Деминым о покупке "Борнмута".



Фоули, глава компании Fidelity National Financial, надеется, что соглашение с Деминым будет подписано в течение недели, после чего сделка стоимостью 150 миллионов фунтов потребует одобрения со стороны Премьер-Лиги.



Если не возникнет форс-мажора, хозяин "Вегас Голден Найтс" из НХЛ сможет вступить во владение "вишенками" в течение пяти недель, сообщает Daily Mail.