Энтони Гордон высказался насчет попыток "Челси" купить его

Энтони Гордон Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон назвал "безумной" ту цену, которая была озвучена за него "Челси" минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" сделал два предложения о покупке Гордона в размере до 45 миллионов фунтов, однако оба раза "Эвертон" ответил отказом.

Также ходили слухи, что "ириски" отпустят Энтони только 60 млн. фунтов, и 21-летний англичанин считает это безумной чертой современного футбола.

"Таков футбол в наши дни — абсолютное безумие. Лично я думаю, что никакой игрок не стоит так много денег, но я не собираюсь спорить насчет этого".

"Такие суммы лишь показывают, что происходит с футболом в наши дни. Тебе приходится оплачивать весь потенциал, что есть игрока. Просто таков футбол".

"Я не слишком на это отвлекался, потому что я могу контролировать лишь то, что могу. Думаю, на это (разговоры о 60 миллионах фунтах) можно реагировать только одним образом".

"Ты должен оставаться скромным. Ты должен сосредоточиться на сегодня и на завтра и не забегать слишком вперед. Это неотъемлемая часть футбола. Когда твои дела идут хорошо, всегда будут спекуляции".

"Однако мне так хорошо в "Эвертоне", и я не расстроился от того, что мне пришлось остаться. Совершенно нет. У меня никогда не было отчаянного желания уйти из "Эвертона". Определенно нет", — цитирует Гордона Evening Standard.


Метки Гордон, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2022 07:00

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