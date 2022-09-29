Энтони Гордон высказался насчет попыток "Челси" купить его

Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон назвал "безумной" ту цену, которая была озвучена за него "Челси" минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" сделал два предложения о покупке Гордона в размере до 45 миллионов фунтов, однако оба раза "Эвертон" ответил отказом.



Также ходили слухи, что "ириски" отпустят Энтони только 60 млн. фунтов, и 21-летний англичанин считает это безумной чертой современного футбола.



"Таков футбол в наши дни — абсолютное безумие. Лично я думаю, что никакой игрок не стоит так много денег, но я не собираюсь спорить насчет этого".



"Такие суммы лишь показывают, что происходит с футболом в наши дни. Тебе приходится оплачивать весь потенциал, что есть игрока. Просто таков футбол".



"Я не слишком на это отвлекался, потому что я могу контролировать лишь то, что могу. Думаю, на это (разговоры о 60 миллионах фунтах) можно реагировать только одним образом".



"Ты должен оставаться скромным. Ты должен сосредоточиться на сегодня и на завтра и не забегать слишком вперед. Это неотъемлемая часть футбола. Когда твои дела идут хорошо, всегда будут спекуляции".



"Однако мне так хорошо в "Эвертоне", и я не расстроился от того, что мне пришлось остаться. Совершенно нет. У меня никогда не было отчаянного желания уйти из "Эвертона". Определенно нет", — цитирует Гордона Evening Standard.