"Вест Хэм" задумывается об увольнении Мойеса

Дэвиду Мойесу будет грозить увольнение с поста главного тренера "Вест Хэма", если он не улучшит игру и результаты в ближайшее время.

"Вест Хэм" очень плодотворно поработал на трансферном рынке минувшим летом, совершив такие дорогостоящие приобретения, как Джанлука Скамакка и Лукас Пакеты. Второй и вовсе стоил "молотобойцам" рекордные для них 51 миллион фунтов.



Однако это не помогло "Вест Хэму" хорошо начать новый сезон. В семи первых матчах Премьер-Лиги подопечные Мойеса набрали только четыре очка и одержали единственную победу, в результате чего оказались в зоне вылета.



Как сообщает The Telegraph, боссы "Вест Хэма" пока не паникуют, но в то же время испытывают недовольство и требуют от Мойеса скорейшего улучшения ситуации, начиная с матча против "Вулверхэмптона" в ближайшую субботу.



После "волков" команде Мойеса также предстоит сыграть с "Фулхэмом", "Саутгемптоном", "Ливерпулем" и "Борнмутом", и если "Вест Хэм" не сможет подняться в таблице, Дэвид будет рисковать лишиться своей работы.