Агбонлахор советует Тренту уйти из сборной Англии

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду завершить карьеру в сборной в случае непопадания на ЧМ-2022.

После матчей Лиги Наций против Италии и Германии главный тренер англичан Гарет Саутгейт дал ясно понять, что Трент является для него только четвертым выбором на позиции правого защитника — после Риса Джеймса, Кайла Уолкера и Кирана Триппьера.



А раз это так, то Агбонлахор вообще не видит для Александер-Арнольда смысла ездить в сборную.



"На месте Трента я бы завершил международную карьеру, если бы не попал в заявку на Чемпионат Мира. Я бы ушел, пока новый тренер не возглавит сборную Англии и не даст мне шанс. 100 процентов".



"Потому что какой смысл ему ездить в сборную во время этих международных перерывов и не играть? Ты бы мог остаться в своем клубе и готовить себя для "Ливерпуля". Да и когда Саутгейт выходит и говорит, что Триппьер является более разносторонним игроком, нежели Трент..."



"Думаю, это оскорбление. Мне нравится Триппьер, но Трент — более разносторонний игрок, нежели Киран Триппьер. На мой взгляд, Уолкер и Джеймс лучше, чем Трент, но никак не Триппьер. Гарет пошутил".



"Я бы не удивился, если он уйдет из сборной. В прошлом мы видели игроков, которые уходили из сборной Англии, потому что не получали шансов", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.