Агбонлахор советует Тренту уйти из сборной Англии
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду завершить карьеру в сборной в случае непопадания на ЧМ-2022.
После матчей Лиги Наций против Италии и Германии главный тренер англичан Гарет Саутгейт дал ясно понять, что Трент является для него только четвертым выбором на позиции правого защитника — после Риса Джеймса, Кайла Уолкера и Кирана Триппьера.
А раз это так, то Агбонлахор вообще не видит для Александер-Арнольда смысла ездить в сборную.
"На месте Трента я бы завершил международную карьеру, если бы не попал в заявку на Чемпионат Мира. Я бы ушел, пока новый тренер не возглавит сборную Англии и не даст мне шанс. 100 процентов".
"Потому что какой смысл ему ездить в сборную во время этих международных перерывов и не играть? Ты бы мог остаться в своем клубе и готовить себя для "Ливерпуля". Да и когда Саутгейт выходит и говорит, что Триппьер является более разносторонним игроком, нежели Трент..."
"Думаю, это оскорбление. Мне нравится Триппьер, но Трент — более разносторонний игрок, нежели Киран Триппьер. На мой взгляд, Уолкер и Джеймс лучше, чем Трент, но никак не Триппьер. Гарет пошутил".
"Я бы не удивился, если он уйдет из сборной. В прошлом мы видели игроков, которые уходили из сборной Англии, потому что не получали шансов", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
29.09.2022 00:05
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Последние комментарии:
Бля...только русня тупее Агбонлахора
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Этому педриле все равно ничего не светит, просто взгляните на него, кроме смеха и отвращения ничего не вызывает, даже руками машет как женщина, отвратительная баба вуахахахахахахахаха чисто скузнявая сучка продырявленная)))
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