"Арсенал" вернется за Дугласом Луисом в январе

В зимнее трансферное окно "Арсенал" сделает новое предложение о покупке полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

В заключительный день летнего трансферного окна "Вилла" отклонила два предложения "Арсенала" насчет Луиса, несмотря на то, что контракт Давида истекает в конце этого сезона.



По информации The Sun, главный тренер "канониров" Микель Артета обеспокоен повышенной травматичностью Томаса Партея, а поэтому планирует вернуться за Луисом в январе.



Правда, в январе "Арсенал" собирается предложить значительно меньше тех 23 миллионов фунтов, которые был готов заплатить за 24-летнего игрока сборной Бразилии всего четыре недели назад.



На "Эмирейтс" считают, что 15 млн. фунтов стали бы адекватной ценой за игрока с истекающим контрактом. Кроме того, сами "вилланы" купили Дугласа у "Манчестер Сити" только за 12.5 млн. фунтов в 2019 году.