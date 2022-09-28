Рамирес повесил бутсы на гвоздь
Бывший полузащитник "Челси" Рамирес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Рамирес выступал за "Челси" с 2010 по 2016 год, сыграв 248 матчей за "синих" до того, как уехать в Китай.
Вместе с "Челси" бразилец, славившийся своей работоспособностью, выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
Последним для Рамиреса клубом стал "Палмейрас", с которым он заключил четырехлетний контракт в июне 2019, но который покинул по обоюдному согласию сторон в ноябре 2020.
"Некоторое время поразмышляв, я бы хотел сообщить вам, что официально решил завершить свою карьеру профессионального футболиста", — написал 35-летний бразилец в инстаграме.
28.09.2022 22:00
Просмотров: 811
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прикольный футболист, чот было в нем необычного
(ответить)
Легенда ЧЕЛСИ! ЛЧ в кармане у парня!
(ответить)
Автор лучшего гола Челси на моей памяти.
(ответить)
Добротный был игрок.
Во многом он и Оскар развеяли миф о приживаемости бразильцев в АПЛ, но также эти двое подтвердили любовь миф о любви бразильцев к деньгам, променяв возможность выигрывать трофеи в Европе на заработок больших денег в Китае.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий