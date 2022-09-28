Рамирес повесил бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник "Челси" Рамирес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Рамирес выступал за "Челси" с 2010 по 2016 год, сыграв 248 матчей за "синих" до того, как уехать в Китай.



Вместе с "Челси" бразилец, славившийся своей работоспособностью, выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Последним для Рамиреса клубом стал "Палмейрас", с которым он заключил четырехлетний контракт в июне 2019, но который покинул по обоюдному согласию сторон в ноябре 2020.



"Некоторое время поразмышляв, я бы хотел сообщить вам, что официально решил завершить свою карьеру профессионального футболиста", — написал 35-летний бразилец в инстаграме.