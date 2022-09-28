Рамирес повесил бутсы на гвоздь

Рамирес Бывший полузащитник "Челси" Рамирес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Рамирес выступал за "Челси" с 2010 по 2016 год, сыграв 248 матчей за "синих" до того, как уехать в Китай.

Вместе с "Челси" бразилец, славившийся своей работоспособностью, выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Последним для Рамиреса клубом стал "Палмейрас", с которым он заключил четырехлетний контракт в июне 2019, но который покинул по обоюдному согласию сторон в ноябре 2020.

"Некоторое время поразмышляв, я бы хотел сообщить вам, что официально решил завершить свою карьеру профессионального футболиста", — написал 35-летний бразилец в инстаграме.


Метки Рамирес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. toledo 28.09.2022 23:21 # toledo
    прикольный футболист, чот было в нем необычного

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  2. chelsiukpro 28.09.2022 23:13 # chelsiukpro
    Легенда ЧЕЛСИ! ЛЧ в кармане у парня!

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  3. role-playin 28.09.2022 22:31 # role-playin
    Автор лучшего гола Челси на моей памяти.

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  4. liverpool888 28.09.2022 22:15 # liverpool888
    Добротный был игрок.
    Во многом он и Оскар развеяли миф о приживаемости бразильцев в АПЛ, но также эти двое подтвердили любовь миф о любви бразильцев к деньгам, променяв возможность выигрывать трофеи в Европе на заработок больших денег в Китае.

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