"Челси" планирует купить Думфриса

"Челси" планирует приобрести крайнего защитника "Интера" Дензела Думфриса в ближайшие месяцы.

Думфриса связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в прошлом году. По слухам, тогда ПСВ отклонил предложение "Эвертона" в 21 миллион фунтов, и в итоге Дензел ушел в "Интер".



На сей раз Думфриса сватают в "Челси", который, если верить Corriere dello Sport, готов выложить 50 млн. евро (44.7 млн. фунтов) за 26-летнего игрока сборной Голландии.



Однако итальянское издание подчеркивает, что "Интер" не хочет терять Думфриса посреди сезона и готов обсудить трансфер только следующим летом.



Добавим, в этом сезоне Серии А Дензел забил один гол и отдал одну результативную передачу в семи матчах.