"Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" будут строить империи клубов

"Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" хотят повторить опыт "Манчестер Сити" по строительству империи клубов.

Как известно, владелец "Челси" Тодд Бели уже подтвердил свое намерение создать сеть дочерних клубов по всему миру по примеру City Football Group.



В данный момент Бели ведет переговоры о покупке клубов в Португалии, Бельгии и Бразилии. Они будут находить и выращивать таланты, чтобы в конце концов питать лучшими кадрами "Челси".



По информации The Guardian, "Арсенал" и "Ливерпуль" тоже работают в этом направлении, договариваясь с клубами внутри Европы и за ее пределами.



Все три этих клуба — "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" — объединяет то, что их владельцы являются американцами, которые имеют большой опыт в спорте на своем континенте и умеют зарабатывать на этом деньги.