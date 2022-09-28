"Лестер" готов вернуться за Мэддисоном в январе

Джеймс Мэддисон "Ньюкасл" действительно готов предпринять новую попытку приобрести полузащитника "Лестера" и сборной Англии Джеймса Мэддисона.

Минувшим летом "Лестер" отклонил оба предложения "Ньюкасла" о покупке Мэддисона — в размере 40 и 45 миллионов фунтов.

Ка сообщает The Times, "сороки" сохраняют интерес к Джеймсу, надеясь воспользоваться финансовыми затруднениями "лис" и тем, что в январе от контракта 25-летнего англичанина будет оставаться только 18 месяцев.

Добавим, с октября 2021, когда инвесторы из Саудовской Аравии приобрели клуб, "Ньюкасл" инвестировал в новых игроков уже 215 млн. фунтов в течение двух трансферных окон, покупкой Александера Исака у "Реал Сосьедад" за 63 млн. фунтов переписав свой трансферный рекорд.


Метки Лестер, Мэддисон, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2022 17:00

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  1. jirrort 28.09.2022 17:37 # jirrort
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  2. iamwin1 28.09.2022 17:32 # iamwin1
    Михуйло опять всех наебал.

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  3. liverbro 28.09.2022 17:09 # liverbro
    Вы даже в заголовках косячите,пздц,ебанько какое-то

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  4. hunter022 28.09.2022 17:08 # hunter022
    Кто штампует заголовки?

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