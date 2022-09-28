"Тоттенхэм" видит в Облаке замену для Льориса

"Тоттенхэм" рассматривает голкипера "Атлетико" Яна Облака в качестве долгосрочной замены своему первому номеру Уго Льорису.

Сейчас Льорис проводит свой 10-й сезон за "Тоттенхэм", однако Evening Standard ожидает, что Уго покинет лондонский клуб в 2024 году, когда истечет его контракт.



"Шпоры" начали заранее готовиться к расставанию с Льорисом и уже составили шорт-лист из голкиперов на замену 35-летнему французу.



Во главе этого списка находится Облак, причем "Тоттенхэм" готов пригласить 29-летнего словенца уже после окончания этого сезона, не дожидаясь 2024 года.



Контракт Облака истекает только в 2028 году, однако "Атлетико" готов обсудить продажу Яна, который также вызывает интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".