"Тоттенхэм" видит в Облаке замену для Льориса
"Тоттенхэм" рассматривает голкипера "Атлетико" Яна Облака в качестве долгосрочной замены своему первому номеру Уго Льорису.
Сейчас Льорис проводит свой 10-й сезон за "Тоттенхэм", однако Evening Standard ожидает, что Уго покинет лондонский клуб в 2024 году, когда истечет его контракт.
"Шпоры" начали заранее готовиться к расставанию с Льорисом и уже составили шорт-лист из голкиперов на замену 35-летнему французу.
Во главе этого списка находится Облак, причем "Тоттенхэм" готов пригласить 29-летнего словенца уже после окончания этого сезона, не дожидаясь 2024 года.
Контракт Облака истекает только в 2028 году, однако "Атлетико" готов обсудить продажу Яна, который также вызывает интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".
28.09.2022 16:00
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А вот этот парень крут.
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