"Эвертон" потерял Паттерсона на пять недель

Правый защитник "Эвертона" Натан Паттерсон пропустит до пяти недель с травмой лодыжки.

20-летний Паттерсон повредил свою лодыжку в победном для сборной Шотландии матче Лиги Наций против Украины неделю назад (3:0), покинув поле "Хэмпден Парк" уже на 26-й минуте.



Сейчас Натан вернулся в расположение своего клуба, прошел углубленное обследование и, как ожидается, будет лечиться весь октябрь, сообщает BBC.



Это будет ощутимая потеря для "Эвертона", потому что Паттерсон сыграл каждую минуту за "ирисок" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Среди матчей, которые теперь рискует пропустит Натан, значатся "Саутгемптон", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас".