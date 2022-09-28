Саутгейт признался, что предпочитает Триппьера Тренту

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в данный момент защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд находится позади Кирана Триппьера из "Ньюкасла".

Проведя матч Лиги Наций против Италии на скамейке запасных, на поединок против Германии в минувший понедельник Александер-Арнольд даже не попал в заявку.



В этих двух сыгранных матчах Саутгейт использовал справа в обороне Риса Джеймса и Кайла Уолкера, однако в данный момент Трент проигрывает конкуренцию даже Триппьеру, который обе встречи провел в запасе.



"Во-первых, я не хотел, чтобы какой-нибудь игрок провел два матча, сидя на трибуне. Думаю, то, как мы управляем этим коллективом игроков, говорит о нашей силе, и нам это нужно на больших турнирах".



"В предыдущем матче нам не требовалась страховка на позиции левого защитника. Против Германии — требовалась, учитывая наш состав, поэтому мы нуждались в Чилли (Бен Чилуэлл) на скамейке, и там же у нас был Киран, который в данный момент, как мне кажется, является более разносторонним игроком, нежели Трент", — цитирует Саутгейта The Independent.