Саутгейт признался, что предпочитает Триппьера Тренту

Трент Александер-Арнольд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в данный момент защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд находится позади Кирана Триппьера из "Ньюкасла".

Проведя матч Лиги Наций против Италии на скамейке запасных, на поединок против Германии в минувший понедельник Александер-Арнольд даже не попал в заявку.

В этих двух сыгранных матчах Саутгейт использовал справа в обороне Риса Джеймса и Кайла Уолкера, однако в данный момент Трент проигрывает конкуренцию даже Триппьеру, который обе встречи провел в запасе.

"Во-первых, я не хотел, чтобы какой-нибудь игрок провел два матча, сидя на трибуне. Думаю, то, как мы управляем этим коллективом игроков, говорит о нашей силе, и нам это нужно на больших турнирах".

"В предыдущем матче нам не требовалась страховка на позиции левого защитника. Против Германии — требовалась, учитывая наш состав, поэтому мы нуждались в Чилли (Бен Чилуэлл) на скамейке, и там же у нас был Киран, который в данный момент, как мне кажется, является более разносторонним игроком, нежели Трент", — цитирует Саутгейта The Independent.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Ньюкасл, Саутгейт, сборная Англии, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 28.09.2022 14:45 # skydreams
    уже сотню раз твердили, что трент вне игры клоппа не котируется вообще. лишнее подтверждение, даже в заявку не попадает...

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  2. blueisthecolor 28.09.2022 14:30 # blueisthecolor
    Вот что бывает, когда крутое поколение сборной тренит физручелло, который перед работой со сборной вылетел в шип с Мидлсбро.

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  3. apl-nash 28.09.2022 13:55 # apl-nash
    "У Трента больше голосов за "Золотой мяч", чем у всех остальных игроков сборной Англии, вместе взятых. Он - единственный действующий футболист, который был включен в команду года по версии ФИФА, и это случалось дважды, отмечает журналист The Times Генри Винтер. - Одна из многих причин, по которым я восхищаюсь Трентом Александер-Арнольдом как профессионалом и личностью заключается в том, что он продолжает выступать за сборную Англии, хотя знает, что рулевой команды Гаррет Саутгейт на самом деле в него не верит. Это печально, это пустая трата времени для него, и это потеря для Англии"

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  4. liverpo0ol 28.09.2022 13:54 # liverpo0ol
    Какие та люди типа труп манк сам собой общается где он никто не видел?

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  5. true-manc 28.09.2022 13:12 # true-manc
    > у нас был Киран, который в данный момент, как мне кажется, является более разносторонним игроком, нежели Трент", — цитирует Саутгейта The Independent.

    Гарет нещадно поливает безмозглых лузерпуков и их якобы лучшего в мире правого защитника, который только навешивать умеет)))

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  6. true-manc 28.09.2022 13:11 # true-manc
    Уокер, Джеймс, Трипьер и только затем четвертым выбором скузнявый недоносок вуахахахахахахахахаха

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