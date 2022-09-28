Саутгейт признался, что предпочитает Триппьера Тренту
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в данный момент защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд находится позади Кирана Триппьера из "Ньюкасла".
Проведя матч Лиги Наций против Италии на скамейке запасных, на поединок против Германии в минувший понедельник Александер-Арнольд даже не попал в заявку.
В этих двух сыгранных матчах Саутгейт использовал справа в обороне Риса Джеймса и Кайла Уолкера, однако в данный момент Трент проигрывает конкуренцию даже Триппьеру, который обе встречи провел в запасе.
"Во-первых, я не хотел, чтобы какой-нибудь игрок провел два матча, сидя на трибуне. Думаю, то, как мы управляем этим коллективом игроков, говорит о нашей силе, и нам это нужно на больших турнирах".
"В предыдущем матче нам не требовалась страховка на позиции левого защитника. Против Германии — требовалась, учитывая наш состав, поэтому мы нуждались в Чилли (Бен Чилуэлл) на скамейке, и там же у нас был Киран, который в данный момент, как мне кажется, является более разносторонним игроком, нежели Трент", — цитирует Саутгейта The Independent.
28.09.2022 13:00
Просмотров: 857
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уже сотню раз твердили, что трент вне игры клоппа не котируется вообще. лишнее подтверждение, даже в заявку не попадает...
(ответить)
Вот что бывает, когда крутое поколение сборной тренит физручелло, который перед работой со сборной вылетел в шип с Мидлсбро.
(ответить)
"У Трента больше голосов за "Золотой мяч", чем у всех остальных игроков сборной Англии, вместе взятых. Он - единственный действующий футболист, который был включен в команду года по версии ФИФА, и это случалось дважды, отмечает журналист The Times Генри Винтер. - Одна из многих причин, по которым я восхищаюсь Трентом Александер-Арнольдом как профессионалом и личностью заключается в том, что он продолжает выступать за сборную Англии, хотя знает, что рулевой команды Гаррет Саутгейт на самом деле в него не верит. Это печально, это пустая трата времени для него, и это потеря для Англии"
(ответить)
Какие та люди типа труп манк сам собой общается где он никто не видел?
(ответить)
> у нас был Киран, который в данный момент, как мне кажется, является более разносторонним игроком, нежели Трент", — цитирует Саутгейта The Independent.
Гарет нещадно поливает безмозглых лузерпуков и их якобы лучшего в мире правого защитника, который только навешивать умеет)))
(ответить)
Уокер, Джеймс, Трипьер и только затем четвертым выбором скузнявый недоносок вуахахахахахахахахаха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий