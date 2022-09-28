"Челси" уволил своего главного физиотерапевта

Владелец "Челси" Тодд Бели уволил главного физиотерапевта клуба Тьерри Лорана, который посвятил лондонскому клубу 17 лет.

Лоран был физиотерапевтом сборной Франции, когда та выиграла Чемпионат Мира в 1998 году, а в "Челси" пришел вскоре после того, как "синих" купил Роман Абрамович.



А вот с новым владельцем "Челси" у Лорана отношения не сложились. Как и в случае с бывшим главным тренером Томасом Тухелем, Бели не стал утруждать себя личной встречей и сообщил Тьерри об увольнении с помощью короткого видеозвонка по Zoom.



Как напоминает Daily Mail, ранее Бели также изгнал со "Стэмфорд Бридж" президента Брюса Бака, директора Марину Грановскую, технического советника Петра Чеха, главу медицинской службы Пако Биоску и директора по коммуникациям Стива Аткинса.