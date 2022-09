Семь безумных моментов Диего Косты

Диего Коста возвращается в Премьер-Лигу. Его в качестве свободного агента подписал "Вулверхэмптон", испытывающий кадровые проблемы в нападении после тяжелой травмы новичка Саши Калайджича. Давайте вспомним самые "горячие" моменты карьеры одного из самых одиозных форвардов современного футбола.

Бывший нападающий "Челси" присоединился к "волкам" на правах свободного агента после того, как в январе разорвал контракт с "Атлетико Минейро". Коста выиграл 12 трофеев за свою блестящую игровую карьеру, но его печально известные вспышки агрессии на протяжении многих лет почти затмевают его успехи на поле.



Та самая игра с "Арсеналом"



Все "лучшие" качества Диего Косты проявились в игре против "Арсенала" в 2015 году, когда он каким-то образом избежал красной карточки сам и спровоцировал удаление у соперника. Тогда Майк Дин не заметил, как Коста положил руку на лицо Лорана Косьелни и ударил оппонента, но удалил защитника "Арсенала" Габриэля Паулисту за столкновение с Костой, в котором Диего проявил свои актерские качества.



Впоследствии FA все же разобралась в этих эпизодах правильно, дисквалифицировав Косту на три матча, но ту игру "Челси" выиграл 2:0 — во втором тайме в большинстве "синим" удалось забить гол и дождаться удаления еще и Санти Касорлы, а также автогола Калума Чемберса. Яркая иллюстрация того, как Диего Коста умеет увеличить градус безумия в принципиальной встрече.



Драка с физиотерапевтом в "Челси"



Бывший капитан "Челси" Джон Терри как-то поделился видео инцидента в клубной столовой, когда Диего Коста отправил в нокдаун физиотерапевта Билли Маккалоха жесткой боксерской комбинацией.



Маккалох, известный своими розыгрышами игроков "Челси" вроде обливания водой футболистов во время интервью, изначально пытался подшутить над Диего, но в итоге их бой приобрел тот градус "безумия", который всегда сопровождал Косту на футбольном поле.







"Угон" карта на тренировке



Заскучав однажды во время тренировки на базе в Кобхэме, Диего украл ключи от хозяйственного карта и устроил заезд по газону, в то время как команда пыталась тренироваться. Команда и тренерский штаб оценили проделку Косты и устроили ему "тест-драйв", в виде ряда препятствий, которые Диего должен был объехать.



Плевок в Серхио Рамоса



Это произошло еще во время первого периода Диего Косты в "Атлетико" — до его прихода в "Челси". В дерби с мадридским "Реалом" Коста плюнул себе на руки, прежде чем бросить получившуюся консистенцию в сторону Серхио Рамоса.



Есть версия, что это был ответный "плевок", и эту "войну" начал сам Рамос, но только после того, как его ударил головой сам Коста. В общем, в лице легендарного защитника "Реала" Диего всегда имел в мадридском дерби "достойнейшего" из соперников, в арсенале которого хватало приемчиков из категории тех, что регулярно применял и Коста.



Удары исподтишка в матче с "Ливерпулем"



Диего Коста — нападающий, который, вероятно, больше других огорчен внедрением VAR в футболе, и один из тех, кто регулярно "страдал" от пересмотров видеоповторов после завершения матчей. Так, в игре с "Ливерпулем" в январе 2015 года (ответный полуфинал Кубка Лиги) он незаметно ударил Эмре Джана, а затем, похоже, проделал то же самое с Мартином Шкртелом.



Ни один из этих инцидентов не был замечен судьей во время игры, но после просмотра матча специальной комиссией, Косте выписали трехматчевую дисквалификацию.



Вообще, Мартин Шкртел был "любимым" противником Диего Косты в Англии — они регулярно обменивались тычками, ударами и оскорблениями. Причем Шкртелу доставалось от Косты даже в матчах за сборную Словакии, когда он играл против испанцев.



Представление Косты в "Вулверхэмптоне"



Вернулся в Премьер-Лигу Диего в типичном для себя стиле — появился с тремя волками, которыми он пытался управлять, держа их на цепи.







Ссоры с тренерами



Даже с тренерами, с которыми Диего выигрывал трофеи, у него не всегда гладко складывались отношения. Так, Антонио Конте, под руководством которого Коста выиграл свой второй чемпионский титул в Англии, предпочел попрощаться с ним по итогам уже первого сезона сотрудничества.



Причем, сделал это Конте заочно — отправив Диего смс. "Привет, Диего, надеюсь, ты в порядке. Спасибо за сезон, который мы провели вместе. Удачи в следующем году, но ты не в моих планах", — написал Конте, если верить изданию AS. Коста просто ответил: "Хорошо", отказался вернуться в Лондон и больше не играл за "Челси" при Конте.



Не все было гладко у Диего и с Жозе Моуриньо. В том же 2015 году Диего, находясь на скамейке запасных, бросил в Моуриньо тренировочную манишку, когда узнал, что не выйдет на замену.



2015 год был очень эмоциональным для Диего — в сезоне 2014/15 он стал чемпионом Англии, забив 20 голов в Премьер-Лиге, но уже осенью и у него, и у "Челси" под руководством Моуриньо начались проблемы. В результате у Диего было столько контроверсийных случаев и дисквалификаций, что по итогам года французская газета L'Equipe назвала его "самым ненавидимым" футболистом в мире.



Для соперников Диего Коста действительно был очень неприятным субъектом, но есть мнение, что многие из его вспышек агрессии были спровоцированы другими игроками. Об этом как-то говорил в Match of the Day бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи. Так он заявил, что Коста стал "мишенью" для других игроков, которые пытались "завести" его, чтобы спровоцировать агрессию и возможное удаление нападающего, но тот умеет "сохранять хладнокровие" и чаще всего "смеется последним".



Действительно, Диего не так уж часто удалялся для своего очень жесткого стиля игры и поведения на поле, а большинство его дисквалификаций случались уже после внимательного просмотра того, что не попадало в "главную камеру" во время трансляции и оставалось за пределом внимания судей.



Можно сколько угодно называть Диего Косту "животным" и бешеным псом", но на самом деле его поведение было довольно типично для форвардов в прошлом столетии — как в Испании или Латинской Америке, так и на Туманном Альбионе. Коста — некий "реликт" из тех времен и будет очень интересно, как он проявит себя в Премьер-Лиге в новых условиях, когда видео смотрят не после игры, а по ходу матча, и его проделки могут быт оценены судьями не после завершения игры, а через несколько минут, в режиме "live". Ведь не исключено, что с репутацией Диего в "видеокомнате" может найтись место для персонального "наблюдателя" за испанским бразильцем.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru