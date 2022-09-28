Роналду не отказывал "Аль-Хилялю"

Президент саудовского "Аль-Хиляля" Фахад Бен Нафель объявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не отказывал его клубу.

Как известно, Роналду хотел покинуть "Юнайтед" минувшим летом, однако большие европейские клубы не проявили интереса к приглашению Криштиану.



Единственное конкретное предложение Роналду получил из Саудовской Аравии, где ему были готовы платить 2 миллиона фунтов в неделю.



Ходили разговоры, это Криштиану отклонил это экзотическое предложение, потому что захотел остаться в Европе, однако Бен Нафель уверяет, что все дело в трансферном запрете, наложенном на его клуб местным регулятором.



"Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах и не в принципах. "Аль-Хиляль" способен привлекать мировых звезд, но решение Спортивного арбитражного центра лишило нас возможности регистрировать игроков".



"Несмотря на решение о трансферном запрете, мы не прекратили переговоры с игроками, но мы отложили финальную стадию переговоров до снятия запрета", — цитирует Бен Нафеля Daily Express.