Магуайр пропустит дерби Манчестера

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит дерби с "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье из-за травмы, полученной в сборной Англии.

Магуайр сыграл все 90 минут матча Лиги Наций против сборной Германии в минувший понедельник, но при этом в его концовке получил повреждение.

"Эйч получил довольно серьезную травму в концовке и заключительные 5-10 минут отыграл практически на одной ноге. Он проявил характер, и я очень им горжусь", — говорил после 3:3 капитан англичан Харри Кейн.

Daily Star ожидает, что теперь Магуайр, последний месяц разогревавший скамейку запасных "Юнайтед", пропустит около двух недель.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 575

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. animadora 28.09.2022 10:19 # animadora
    Ну сейчас МЮ фаворит.

    (ответить)

  2. justnick 28.09.2022 09:03 # justnick
    Последние пару сезонов он на одной ноге провел

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: