Магуайр пропустит дерби Манчестера
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит дерби с "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье из-за травмы, полученной в сборной Англии.
Магуайр сыграл все 90 минут матча Лиги Наций против сборной Германии в минувший понедельник, но при этом в его концовке получил повреждение.
"Эйч получил довольно серьезную травму в концовке и заключительные 5-10 минут отыграл практически на одной ноге. Он проявил характер, и я очень им горжусь", — говорил после 3:3 капитан англичан Харри Кейн.
Daily Star ожидает, что теперь Магуайр, последний месяц разогревавший скамейку запасных "Юнайтед", пропустит около двух недель.
28.09.2022 09:00
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Ну сейчас МЮ фаворит.
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Последние пару сезонов он на одной ноге провел
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