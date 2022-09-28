"Челси" приблизился к назначению Штейдтена своим спортивным директором

"Челси" продвигается в переговорах с Тимом Штейдтеном из "Байера" насчет роли спортивного директора.

Изначально владелец "Челси" Тодд Бели надеялся назначать на эту роль Кристофа Фройнда, однако тот отверг интерес "синих" и остался в "Ред Булл".



После провала в переговорах с Фройндом "Челси" обратился к Штейдтену, который недавно привел в Леверкузен вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои на правах аренды.



Как стало известно The Guardian, переговоры с Штейдтеном складываются позитивно. 43-летний немец привлекателен для "Челси" своим фокусом на анализе статистических данных.



"Челси" надеется назначить спортивного директора до ЧМ-2022 в Катаре, а также ищет подходящего специалиста на должность технического директора.