"Челси" приблизился к назначению Штейдтена своим спортивным директором
"Челси" продвигается в переговорах с Тимом Штейдтеном из "Байера" насчет роли спортивного директора.
Изначально владелец "Челси" Тодд Бели надеялся назначать на эту роль Кристофа Фройнда, однако тот отверг интерес "синих" и остался в "Ред Булл".
После провала в переговорах с Фройндом "Челси" обратился к Штейдтену, который недавно привел в Леверкузен вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои на правах аренды.
Как стало известно The Guardian, переговоры с Штейдтеном складываются позитивно. 43-летний немец привлекателен для "Челси" своим фокусом на анализе статистических данных.
"Челси" надеется назначить спортивного директора до ЧМ-2022 в Катаре, а также ищет подходящего специалиста на должность технического директора.
28.09.2022 08:00
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