Каррагер призвал Магуайра уйти из "Юнайтед"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал Харри Магуайра покинуть "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.

После ошибок Магуайра в матче за сборную Англии против Германии накануне (3:3) Каррагер выразил свою поддержку Харри, но что касается клубного футбола, то Джейми кажется, что у самого дорогого защитника в мире есть только один выход.



"У меня следующий вопрос к Магуайру: есть ли внутри тебя прежняя ярость? Слишком часто кажется, что на его плечах тяжесть всего мира, и он больше выглядит испуганным кроликом, нежели доминирующим центральным защитником".



"Думаю, на клубном уровне для него уже слишком поздно. Еще в прошлом году я писал, что опасаюсь за его карьеру в "Манчестер Юнайтед".



"Этот сезон должен стать его последним за "Манчестер Юнайтед", он должен начать заново где-нибудь еще".



"Теперь это проблема для сборной Англии. Мне было жалко Магуайра в двух последних матчах. Это нехорошо для любого спортсмена".



"Симпатия не вернет его туда, где он был два года назад", — сообщил Каррагер The Telegraph.