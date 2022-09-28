"Юнайтед" готов возобновить интерес к Пау Торресу

"Манчестер Юнайтед" готов возобновить интерес к центральному защитнику "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торресу.

Торреса связывали с переходом в "Юнайтед" на протяжении двух последних летних трансферных окон, но в первом случае "красные дьяволы" предпочли опытного Рафаэля Варана, а во втором — Лисандро Мартинеса, любимчика своего нового главного тренера Эрика Тен Хага.



На третий раз у "Юнайтед" и 25-летнего Торреса все может получиться, как утверждает испанское издание La Razon.



Пау до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в 2024 году, и может быть доступен для трансфера следующим летом дешевле тех 65 миллионов евро (58 млн. фунтов), что прописаны в его трудовом договоре в качестве отступных.



Однако в борьбе за Торреса "дьяволы" рискуют столкнуться с конкуренцией "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма".