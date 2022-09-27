"Ювентус" хочет подписать Де Хеа свободным агентом

"Ювентус" заинтересован в приглашении голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа свободным агентом.

Контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, и в "Юнайтед" не уверены, что будут пользоваться своей опцией по продлению соглашения с самым высокооплачиваемым голкипером в мире на 12 месяцев.



Пресса уже вовсю спекулирует о том, что "красные дьяволы" могут пригласить Джордана Пикфорда из "Эвертона", Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" или Яна Облака из "Атлетико" на место Де Хеа.



Если так получится, что следующим летом Де Хеа станет свободным агентом, то "Ювентус" с радостью пригласит Давида, который на "Олд Траффорд" получает свыше 300,000 фунтов в неделю.



Таким образом, 31-летний испанец может заменить в воротах "Ювентуса" Войцеха Щесны, у которого после окончания этого сезона останется только один год по контракту, сообщает Calciomercato.