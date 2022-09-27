Фабиан Дельф повесил бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник сборной Англии Фабиан Дельф объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет.

Последним клубом Дельфа стал "Эвертон", контракт с которым у него истек в конце прошлого сезона. В течение двух лет на "Гудисон Парк" Фабиан сыграл только 21 матч по причине травм.



Также Дельфу довелось поиграть за "Манчестер Сити", "Астон Виллу" и "Лидс", а за английскую сборную Фабиан провел 20 поединков.



Всего за свою карьеру Делф сыграл 204 матча в Премьер-Лиге, завоевав два титула с "Сити".



"Не испытывая ничего, кроме радости и благодарности за то, что эта красивая игра дала мне, сегодня я объявляю о завершении своей карьеры. Я выражаю огромную благодарность своей семье, друзьям, игрокам и персоналу из удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять и поддержку фанатов которых я ощущал", — сообщил Дельф.