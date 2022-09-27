Фабиан Дельф повесил бутсы на гвоздь
Бывший полузащитник сборной Англии Фабиан Дельф объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет.
Последним клубом Дельфа стал "Эвертон", контракт с которым у него истек в конце прошлого сезона. В течение двух лет на "Гудисон Парк" Фабиан сыграл только 21 матч по причине травм.
Также Дельфу довелось поиграть за "Манчестер Сити", "Астон Виллу" и "Лидс", а за английскую сборную Фабиан провел 20 поединков.
Всего за свою карьеру Делф сыграл 204 матча в Премьер-Лиге, завоевав два титула с "Сити".
"Не испытывая ничего, кроме радости и благодарности за то, что эта красивая игра дала мне, сегодня я объявляю о завершении своей карьеры. Я выражаю огромную благодарность своей семье, друзьям, игрокам и персоналу из удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять и поддержку фанатов которых я ощущал", — сообщил Дельф.
27.09.2022 21:00
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После КОРОЛЕЙ у игроков уже нет никаких амбиций
Бутсы на гвоздь через год-два вешают
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КОРОЛЬ!!!
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Кто это?
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КОРОЛЬ!!!
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