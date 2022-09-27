Фабиан Дельф повесил бутсы на гвоздь

Фабиан Дельф Бывший полузащитник сборной Англии Фабиан Дельф объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет.

Последним клубом Дельфа стал "Эвертон", контракт с которым у него истек в конце прошлого сезона. В течение двух лет на "Гудисон Парк" Фабиан сыграл только 21 матч по причине травм.

Также Дельфу довелось поиграть за "Манчестер Сити", "Астон Виллу" и "Лидс", а за английскую сборную Фабиан провел 20 поединков.

Всего за свою карьеру Делф сыграл 204 матча в Премьер-Лиге, завоевав два титула с "Сити".

"Не испытывая ничего, кроме радости и благодарности за то, что эта красивая игра дала мне, сегодня я объявляю о завершении своей карьеры. Я выражаю огромную благодарность своей семье, друзьям, игрокам и персоналу из удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять и поддержку фанатов которых я ощущал", — сообщил Дельф.


Метки Астон Вилла, Дельф, Лидс, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2022 21:00

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  1. englandonelove 27.09.2022 21:48 # englandonelove
    После КОРОЛЕЙ у игроков уже нет никаких амбиций
    Бутсы на гвоздь через год-два вешают

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  2. true-manc 27.09.2022 21:20 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. closer 27.09.2022 21:18 # closer
    Кто это?

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  4. mancityman 27.09.2022 21:10 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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