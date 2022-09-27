Джон Оби Микел завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Профессиональная карьера Микела продлилась 18 лет, из которых 11 он посвятил "Челси". Вместе с "синими" Джо Оби дважды становился чемпионом Премьер-Лиги.



Другими достижениями Микела на "Стэмфорд Бридж" стали три Кубка Англии, Кубок Лиги, Лига Чемпионов и Лига Европы.



Помимо "Челси", Джону Оби также довелось поиграть в Англии за "Мидлсбро" и "Стоук", а последним для нигерийца клубом стал "Кувейт", контракт с которым он расторг еще в ноябре 2021.



"Как говорят, все хорошие вещи однажды заканчиваются, и для моей профессиональной карьеры этот день настал сегодня", — пишет Микел в инстаграме.