Иньяки Уильямс объяснил, почему отказал "Ливерпулю"

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс объяснил, почему он отказался от перехода в "Ливерпуль" в 2019 году.

Уильямс находится в клубе из Бильбао всю свою карьеру, забив 77 голов в 346 матчах. При этом Иньяки регулярно связывают с отъездом куда-либо.



Например, три года назад Уильямса сватали в "Ливерпуль". Даже ходили слухи, что "красные" предложили 78 миллионов фунтов за Иньяки. Однако 28-летний ганец всегда был сосредоточен только на "Атлетике".



"У меня был вариант уйти (в "Ливерпуль" в 2019). Были кое-какие контакты, но я занял ясную позицию. Приятно, когда такого рода клуб пытается заполучить тебя, но я всегда ясно давал понять, что хочу быть в "Атлетике", — сообщил Уильямс AS.