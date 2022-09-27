Шоу: "Магуайра критикуют больше, чем я когда-либо видел в футболе"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что еще никогда не видел такой большой критики, под которой оказался его партнер по клубу и сборной Англии Харри Магуайр.

Магуайр оказался повинен в двух из трех голов, что накануне англичане пропустили от Германии в Лиге Наций (3:3), после чего на Харри обрушился шквал критики.



Однако Шоу считает нужным отметить стойкость характера Магуайра, который честно признал свои ошибки, извинился и пообещал прибавить.



"Он удивительный игрок, удивительная личность. Ему много достается — наверное, больше, чем я когда-либо видел в футболе прежде".



"Он никогда не прячется, он всегда здесь. Некоторые люди могут прятаться и не хотеть быть в центре внимания. Он же продолжает оставаться в центре внимания, и это показывает силу его характера".



"Каждый знает, что он невероятный игрок. В данный момент его уверенность в себе может быть не на высоте. Возможно, он чувствует, что весь мир против него".



"Это тяжело для него, но мы, игроки и персонал, целиком поддерживаем его, потому что он очень важный игрок. Он сыграл оба матча, и это говорит о доверии Гарета (Саутгейта). И вспомните, как он выступил на Евро".



"Люди должны понимать, что он является важной частью сборной Англии", — сообщил Шоу BBC.