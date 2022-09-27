Ван Бастен упрекнул Ван Дейка

Виргил Ван Дейк Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен подверг критику игру защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка за сборную.

В этом сезоне Ван Дейк нередко подвергается критике за свои действия в обороне "Ливерпуля", а теперь появились претензии и к тому, как Виргил выступает за сборную Голландии.

Ван Бастен упрекнул своего соотечественника после того, как Ван Дейк, капитан сборной, забил единственный гол в матче против Бельгии в воскресенье вечером.

"Юрриен Тимбер — наша главная сила в обороне. Он всегда берет на себя инициативу, равно как Натан Аке. В то же время наш лучший защитник (Ван Дейк) берет на себя инициативу меньше всех из тройки. Это странно, что такой замечательный центральный защитник делает так мало при розыгрыше мяча".

"Аякс" играет в отличный футбол благодаря Юрриену Тимберу, и сборная играет в отличный футбол благодаря ему. Это благодаря ему мы так легко выходим из обороны", — цитирует Ван Бастена Liverpool Echo.


Метки Ван Бастен, Ван Дейк, Ливерпуль, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 27.09.2022 18:03 # true-manc
    ссыкливая ван дилда всегда избегает отборов, прямых столкновений и розыгрыша мяча, чтобы набить себе бесполезную статку на перекатах поперек и получить овации портовых даунов, по делу бабастен обоссал потаскушку

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  2. largo-winch 27.09.2022 17:07 # largo-winch
    а потом ван Дейк забил единственный гол в том матче

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  3. recyjoed 27.09.2022 17:07 # recyjoed
    Что ты несешь

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