Ван Бастен упрекнул Ван Дейка
Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен подверг критику игру защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка за сборную.
В этом сезоне Ван Дейк нередко подвергается критике за свои действия в обороне "Ливерпуля", а теперь появились претензии и к тому, как Виргил выступает за сборную Голландии.
Ван Бастен упрекнул своего соотечественника после того, как Ван Дейк, капитан сборной, забил единственный гол в матче против Бельгии в воскресенье вечером.
"Юрриен Тимбер — наша главная сила в обороне. Он всегда берет на себя инициативу, равно как Натан Аке. В то же время наш лучший защитник (Ван Дейк) берет на себя инициативу меньше всех из тройки. Это странно, что такой замечательный центральный защитник делает так мало при розыгрыше мяча".
"Аякс" играет в отличный футбол благодаря Юрриену Тимберу, и сборная играет в отличный футбол благодаря ему. Это благодаря ему мы так легко выходим из обороны", — цитирует Ван Бастена Liverpool Echo.
27.09.2022 17:00
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ссыкливая ван дилда всегда избегает отборов, прямых столкновений и розыгрыша мяча, чтобы набить себе бесполезную статку на перекатах поперек и получить овации портовых даунов, по делу бабастен обоссал потаскушку
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а потом ван Дейк забил единственный гол в том матче
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Что ты несешь
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