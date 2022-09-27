Ван Бастен упрекнул Ван Дейка

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен подверг критику игру защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка за сборную.

В этом сезоне Ван Дейк нередко подвергается критике за свои действия в обороне "Ливерпуля", а теперь появились претензии и к тому, как Виргил выступает за сборную Голландии.



Ван Бастен упрекнул своего соотечественника после того, как Ван Дейк, капитан сборной, забил единственный гол в матче против Бельгии в воскресенье вечером.



"Юрриен Тимбер — наша главная сила в обороне. Он всегда берет на себя инициативу, равно как Натан Аке. В то же время наш лучший защитник (Ван Дейк) берет на себя инициативу меньше всех из тройки. Это странно, что такой замечательный центральный защитник делает так мало при розыгрыше мяча".



"Аякс" играет в отличный футбол благодаря Юрриену Тимберу, и сборная играет в отличный футбол благодаря ему. Это благодаря ему мы так легко выходим из обороны", — цитирует Ван Бастена Liverpool Echo.