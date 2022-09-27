Канте вернулся к полноценным тренировкам

Полузащитник "Челси" Нголо Канте приступил к тренировкам в общей группе после травмы задней поверхности бедра.

Канте отсутствует уже полтора месяца — с дерби против "Тоттенхэма" 14 августа. Пока Нголо лечился "Челси" успел сменить главного тренера, назначив Грэма Поттера вместо Томаса Тухеля.



Во время этого международного перерыва Нголо сперва приступил к индивидуальным тренировкам, а во вторник вернулся в общую группу вместе с игроками, которые не поехали в свои сборные, сообщает Evening Standard.



Таким образом, в запасе у 31-летнего француза еще есть несколько дней, чтобы подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 1 октября.