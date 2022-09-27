Канте вернулся к полноценным тренировкам
Полузащитник "Челси" Нголо Канте приступил к тренировкам в общей группе после травмы задней поверхности бедра.
Канте отсутствует уже полтора месяца — с дерби против "Тоттенхэма" 14 августа. Пока Нголо лечился "Челси" успел сменить главного тренера, назначив Грэма Поттера вместо Томаса Тухеля.
Во время этого международного перерыва Нголо сперва приступил к индивидуальным тренировкам, а во вторник вернулся в общую группу вместе с игроками, которые не поехали в свои сборные, сообщает Evening Standard.
Таким образом, в запасе у 31-летнего француза еще есть несколько дней, чтобы подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 1 октября.
27.09.2022 16:00
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Последние комментарии:
> Эрлинг Холланд сказал Джуду Беллингэму присоединиться в стан «горожан».
ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???
(ответить)
захожу на этот сайт чисто поугарать как тут попускают русских, контент годный конечно
самое забавное как они горят от этого, такие серьезные интернет воины это пиздец
(ответить)
#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента готов создать грязную ядерную бомбу, для сдерживания России. На Банковой уже создан штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме готовят группу, для разработки ядерного оружия.
заебись ой заебись)))))
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Новая Россия, какой ее представляли далеко не все даже внутри старой России, все ближе. Уже сегодня начнут подводиться итоги референдумов, вскоре страна прирастет четырьмя областями, пути назад не будет. Русский сентябрь, который должен был произойти весной, уже случился. Дальше — без страха и тени сомнения, до самой победы. Только вперед!
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27.09.2022 14:39 #
bezviz
продам акваланг и водолазный костюм, один раз пользовался больше не нужно. дешево
Источник: http://fapl.ru/posts/95733/?
(ответить)
Сейсмологи в Дании и Швеции в понедельник зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Об этом сообщил сейсмолог Бьорн Лунд, сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете, в эфире телеканала SVT, передает Reuters.
«Нет сомнений, что это были взрывы», — сказал он.
О том, что сейсмограф на датском острове Борнхольм дважды зафиксировал всплески, также сообщает Центр Гельмгольца в Потсдаме (Центр изучения геологических наук GFZ).
Вот же гниды. За такое можно и ядерное оружие применить. Ебашь, Владимир Владимирович!
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Полузащитник "Челси" Нголо Канте приступил к тренировкам в общей группе после травмы задней поверхности бедра.
Источник: http://fapl.ru/posts/95819/?c=1
а уголёк дебил получается, раз после полученной травмы он вместо лечения идёт тренироваться.
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На 67-м году жизни умер певец Борис Моисеев, сообщил «РИА Новости» его арт-директор.
плохой знак для украины и европы
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1999 год - Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ.
2022 год - Украина получила кэшбэк.
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Белорусы будут брать Киев!
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Американский отряд кораблей заявил об окончании выполнения работ в районе предполагаемой диверсии на газопроводах.
Экспедиционный отряд кораблей ВМС США под предводительством универсального десантного корабля USS Kearsarge сегодня закончил выполнение задач в Балтийском море и был замечен следующим Балтийскими проливами в море Северное.
Сейчас он находится в 30 километрах от места предполагаемой диверсии на газопроводе "Северный поток-1" и в 50 километрах от ниток газопровода "Северный поток-2"
P.S.все кто поддерживает президента наркомана брехливые пи.арасы.
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Интересно, сколько понадобится времени украинцам, чтоб перемолоть мобиков ватных? Неужели полгода еще ждать?(
Запад офишиали гомосексуалы, если не увеличат в разы поставки вооружений и не начнут поставлять атакамсы, насамсы и т.д.
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Канте луший игрок 21 века, даже не знаю кто будет с этим спорить
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Пздц, Украиной вертят, как хотят. Захотим - Крым вернём назад, захотим - Донбасс сделаем российским, захотим - отключим газ и тд. А хохлы только скалятся в соцсетях. И запад ничего не делает им на пользу, чисто смотрят и говорят: "Вы поешьте говна, поешьте. А мы вам новые ложки и миски подгоним, только не отказывайтесь".
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Как определить раба? Он всегда оправдывает своего хозяина.
Как определить путенского раба? Он всегда оправдывает лилипутена.
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В ДНР после подсчета 14% голосов 98% за вхождение в состав России
В ЛНР после подсчета 13% голосов 98% за вхождение в состав России.
Эх, рекорд Севастополя 2014-го года скорее всего не устоит.
P.S.все кто поддерживает президента наркомана брехливые пи.арасы.
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Чо пишут
Россия стала подводить итоги «референдумов». После обработки от 13 до 18 % "голосов" результаты выглядят еще абсурднее, чем это могли себе представить даже самые большие скептики: за вхождение в РФ от 96,97 % в Херсонской области до 98,19 % в Запорожской области. Можно уже точно сказать: тот, кто рисует такие результаты в Херсоне и Запорожье, с головой совсем не дружит. Еще меньше дружат с ней только те, кто в эти результаты верит.
Кто верит этим предварительным результатам?
(ответить)
Российскими войсками в зоне проведения СВО на Украине уничтожен один из организаторов, так называемого "крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана", один из лидеров крымской ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (обе организации признаны в #РФ террористическими) Рустем Аблятифов, позывной "Ногай", пишет военкор Дамбиев.
P.S.все кто поддерживает президента наркомана брехливые пи.арасы.
(ответить)
Ну сыграет ещё пару-тройку матчей, один из которых на норм уровне, и опять на банку и тд. Отпустите уже негритёнка в Ла Лигу или Италию. Свободу пенсийским неграм! BLM!
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Не, с этих хохлов и их подсосников нельзя не угарать. Такие это двуличные и ссаные персонажи, что уже даже смешно. В Украине прошло 3 волны мобилизации, при первой же эти защитники и воины ломанулись из страны, как тараканы от дихлофоса, а на фронт пошли те, кого удалось поймать. Они по этому поводу даже придумали словечко "могилизация", но теперь почему-то связывают его с Россией) И при всём этом эти погорельцы что-то вякают в сторону России. Да здесь тоже много, кто не хочет воевать и решил ливануть из страны, но так же много, кто сказал "раз надо, то надо", и много тех, кто пришёл добровольно без повесток. Но вся эта хохлятская и либеральная пидерастня представляет этот патриотический порыв как рабское подчинение своему руководству , судят чисто по своему менталитету. Их президент их давно продал для опытов и испытаний и сказал, что теперь "це Европа", а они и рады. Ну а про инфо поле даже и говорить не хочется, такого долбоебизма и поглощения любого говна, которое им дают, свет ещё не видел. Вот и не знаешь, смеяться над этими бедными людьми или жалеть? Наверное правильно решил Путин, надо их освободить.
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