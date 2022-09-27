Партей вернется в строй "очень, очень скоро"

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо сообщил, что полузащитник "Арсенала" Томас Партей не задержится в лазарете.

Партей не смог помочь своей сборной в прошлую пятницу, когда ганцы потерпели поражение 3:0 от Бразилии. Томас почувствовал дискомфорт в колене уже на разминке и был срочно вычеркнут из стартового состава.



Однако проблема Партея, пропустившего половину матчей "Арсенала" в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, не носит серьезного характера, и "канонирам" переживать не стоит.



"Надеюсь, Томас вернется в строй очень, очень скоро. Мы не хотели рисковать им в товарищеском матче против Бразилии, но нам бы определенно помогло, если бы мы могли его использовать", — цитирует Аддо Evening Standard.