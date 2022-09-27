Коул считает, что следующие шесть недель могут определить сезон Магуайра

Экс-игрок сборной Англии Джо Коул считает, что следующие шесть недель могут стать определяющими для защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Матч англичан против Германи в Лиге Наций накануне показал, что Магуайр находится в неважной форме, и это тревожно в свете приближения ЧМ-2022 в Катаре.



Проблема еще в том, что Магуайр лишился места в стартовом составе "Юнайтед", поэтому Коул призывает Харри сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию до Катара.



"Думаю, следующие шесть недель — это по-настоящему важное время в карьере Харри Магуайра, потому что он знает, что он классный игрок. Мы видели, на что он способен в сборной Англии, он невероятным образом выступал за сборную годами".



"Конечно, это низшая точка в его карьере. Каждый день этих шести недель будет возможностью для него восстановить уверенность в себе и поправить свою игру. Однако мы не должны забывать, что он выдающимся образом выступал на больших турнирах за сборную Англии, и ему жизненно важно вернуться на этот уровень", — цитирует Коула Manchester Evening News.