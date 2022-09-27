"Ньюкасл" готов выложить 50 млн. фунтов за Мудрика
"Ньюкасл" готов вступить в борьбу за атакующего полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика.
Мудрика связывали с переездом в Премьер-Лигу еще минувшим летом, когда им интересовались "Арсенал", "Эвертон" и "Брентфорд".
Ожидается, что в январе клубы Премьер-Лиги возобновят свой интерес к Михаилу, и inews утверждает, что еще одним серьезным претендентом на 21-летнего игрока сборной Украины станет "Ньюкасл".
"Ньюкасл" как раз находится в поисках флангового игрока, и установленная "Шахтером" цена в 50 миллионов фунтов за Мудрика не отпугивает "сорок".
27.09.2022 13:00
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Этот Топарь должен играть за КОРОЛЕЙ!!!
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