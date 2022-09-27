"Ньюкасл" готов выложить 50 млн. фунтов за Мудрика

"Ньюкасл" готов вступить в борьбу за атакующего полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика.

Мудрика связывали с переездом в Премьер-Лигу еще минувшим летом, когда им интересовались "Арсенал", "Эвертон" и "Брентфорд".



Ожидается, что в январе клубы Премьер-Лиги возобновят свой интерес к Михаилу, и inews утверждает, что еще одним серьезным претендентом на 21-летнего игрока сборной Украины станет "Ньюкасл".



"Ньюкасл" как раз находится в поисках флангового игрока, и установленная "Шахтером" цена в 50 миллионов фунтов за Мудрика не отпугивает "сорок".