Магуайр извинился за свои ошибки в матче с Германией

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр извинился за свои ошибки в матче за сборную Англии против Германии (3:3).

Накануне Магуайр стал виновником назначения пенальти в ворота англичан, а также с потери Харри началась комбинация, увенчавшаяся вторым голом немцев.



После матча Магуайр не стал оправдываться, но выразил уверенность, что этот сложный период сделает его сильнее.



"Ошибки — это часть игры, и я приношу извинения. Парни проявили замечательный бойцовский дух, чтобы вернуться в игру".



"Нужно взять из этого матча позитив и устремить свой взор в Катар. Тяжелые времена сделают нас сильнее", — написал Магуайр в инстаграме.