Магуайр извинился за свои ошибки в матче с Германией

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр извинился за свои ошибки в матче за сборную Англии против Германии (3:3).

Накануне Магуайр стал виновником назначения пенальти в ворота англичан, а также с потери Харри началась комбинация, увенчавшаяся вторым голом немцев.

После матча Магуайр не стал оправдываться, но выразил уверенность, что этот сложный период сделает его сильнее.

"Ошибки — это часть игры, и я приношу извинения. Парни проявили замечательный бойцовский дух, чтобы вернуться в игру".

"Нужно взять из этого матча позитив и устремить свой взор в Катар. Тяжелые времена сделают нас сильнее", — написал Магуайр в инстаграме.


Метки Лига Наций, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2022 12:00

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  1. bangladesh 27.09.2022 12:59 # bangladesh
    хари магвая

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  2. yaxaaabalya 27.09.2022 12:39 # yaxaaabalya
    Отлично,проебался везде,где можно,а пиздежа то сколько было пару дней назад.Остается выпить щелочь.

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  3. closer 27.09.2022 12:06 # closer
    МАГА - ДОЛБАЕБ.

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