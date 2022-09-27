Магуайр извинился за свои ошибки в матче с Германией
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр извинился за свои ошибки в матче за сборную Англии против Германии (3:3).
Накануне Магуайр стал виновником назначения пенальти в ворота англичан, а также с потери Харри началась комбинация, увенчавшаяся вторым голом немцев.
После матча Магуайр не стал оправдываться, но выразил уверенность, что этот сложный период сделает его сильнее.
"Ошибки — это часть игры, и я приношу извинения. Парни проявили замечательный бойцовский дух, чтобы вернуться в игру".
"Нужно взять из этого матча позитив и устремить свой взор в Катар. Тяжелые времена сделают нас сильнее", — написал Магуайр в инстаграме.
27.09.2022 12:00
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Последние комментарии:
хари магвая
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Отлично,проебался везде,где можно,а пиздежа то сколько было пару дней назад.Остается выпить щелочь.
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МАГА - ДОЛБАЕБ.
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