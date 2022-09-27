Дейн призвал сократить количество команд в Премьер-Лиге до 18

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн призвал Премьер-Лигу сократить количество команд в дивизионе с 20 до 18.

Дейн сыграл ключевую роль в создании Премьер-Лиги в 1992 году. Изначально высший английский дивизион содержал 22 команды.



Три года спустя Премьер-Лига сократила количество участников до 20, но Дейну кажется, что этого все равно мало, учитывая невыносимый график матчей, как на это регулярно жалуются тренеры ведущих команд.



"Сейчас вы видите, что Франция сокращает количество команд до 18, Германия — до 18, и я думаю, мы тоже должны снова об этом подумать".



"Я обладаю огромной уверенностью, что это лучший способ слегка разгрузить наш календарь на будущее", — вспоминает Дейн в своей книге Calling The Shots.