МЮ интересуется Эмилиано Мартинесом
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилино Мартинесу.
В данный момент "Юнайтед" готовится принять решение насчет своего первого номера Давида Де Хеа, чей контракт истекает в конце сезона, хотя и предусматривает возможность продления на 12 месяцев.
Как сообщает Football Insider в эксклюзивном материале, селекционная служба "красных дьяволов" придерживается высокого мнения о Мартинесе и считает Эмилиано одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге.
Мартинес заработал эту репутацию своей игрой за "Виллу", которая приобрела его у "Арсенала" за 20 миллионов фунтов летом 2020.
Однако бирмингемский клуб не хочет терять Мартинеса и собирается предложить тому новый контракт. А если "Юнайтед" обратится насчет 30-летнего аргентинца, "вилланы" готовы потребовать 45 млн. фунтов в качестве компенсации.
27.09.2022 10:00
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За 45 даром не надо.
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