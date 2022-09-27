МЮ интересуется Эмилиано Мартинесом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилино Мартинесу.

В данный момент "Юнайтед" готовится принять решение насчет своего первого номера Давида Де Хеа, чей контракт истекает в конце сезона, хотя и предусматривает возможность продления на 12 месяцев.



Как сообщает Football Insider в эксклюзивном материале, селекционная служба "красных дьяволов" придерживается высокого мнения о Мартинесе и считает Эмилиано одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге.



Мартинес заработал эту репутацию своей игрой за "Виллу", которая приобрела его у "Арсенала" за 20 миллионов фунтов летом 2020.



Однако бирмингемский клуб не хочет терять Мартинеса и собирается предложить тому новый контракт. А если "Юнайтед" обратится насчет 30-летнего аргентинца, "вилланы" готовы потребовать 45 млн. фунтов в качестве компенсации.