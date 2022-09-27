Каррагер: "Мы были дерьмом многие годы до Саутгейта"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил свою поддержку главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.
Накануне англичане завершили свою кампанию в Лиге Наций, напоследок сыграв с Германией вничью 3:3.
После матча Саутгейт вновь стал объектом критики, и Каррагера это возмутило. Джейми поспешил напомнить, что сборная "была дерьмом" до назначения Гарета.
"Такое впечатление, что Англия выиграла кучу турниров, учитывая такую критику в адрес Саутгейта! Мы были дерьмом многие годы до того, как он получил эту работу. Перед ним эта работа принадлежала Большому Сэму!"
"Только один или два игрока из этого состава прошли бы в состав команды 2002-2006. То же самое с 1996-1998", — написал Каррагер в твиттере.
27.09.2022 09:00
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Последние комментарии:
и что изменилось?
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Вы все гавно.
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Наоборот состав неплох!Ну как можно столько матчей не выигрывать?!вы же родоначальники футбола!Джейми,ты неправ!
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Сборная Англии была дерьмом, сейчас дерьмо и будет дерьмом (Карра)
А саутгейт - ассенизатор вбирающий это в рот.
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