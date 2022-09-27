Дефо раскритиковал Магуайра за "глупые ошибки"

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо раскритиковал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра за "глупые ошибки", допущенные в матче за национальную команду против Германии.

Именно индивидуальные ошибки Магуайра позволили Германии повести в счете 0:2 на "Уэмбли" накануне вечером.



И хотя затем Англия вернулась в игру, завершив этот матч Лиги Наций со счетом 3:3, Дефо не может простить Харри, как тот оборонялся.



"Ты смотришь на пропущенные ими голы и понимаешь, что их можно было избежать".



"Это глупые ошибки. Ты теряешь мяч, нарушаешь правила и получаешь в свои ворота пенальти. По какой-то причине это всегда оказывается он", — цитирует Дефо Daily Mail.