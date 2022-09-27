Дефо раскритиковал Магуайра за "глупые ошибки"
Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо раскритиковал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра за "глупые ошибки", допущенные в матче за национальную команду против Германии.
Именно индивидуальные ошибки Магуайра позволили Германии повести в счете 0:2 на "Уэмбли" накануне вечером.
И хотя затем Англия вернулась в игру, завершив этот матч Лиги Наций со счетом 3:3, Дефо не может простить Харри, как тот оборонялся.
"Ты смотришь на пропущенные ими голы и понимаешь, что их можно было избежать".
"Это глупые ошибки. Ты теряешь мяч, нарушаешь правила и получаешь в свои ворота пенальти. По какой-то причине это всегда оказывается он", — цитирует Дефо Daily Mail.
27.09.2022 08:00
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Зачем его ставить если ошибки чередуются? Да бывает но когда постояно то нужно этого днаря из сборной выгнать. Неужели нету других хороших защитнмков у англиков
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