Дефо раскритиковал Магуайра за "глупые ошибки"

Харри Магуайр Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо раскритиковал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра за "глупые ошибки", допущенные в матче за национальную команду против Германии.

Именно индивидуальные ошибки Магуайра позволили Германии повести в счете 0:2 на "Уэмбли" накануне вечером.

И хотя затем Англия вернулась в игру, завершив этот матч Лиги Наций со счетом 3:3, Дефо не может простить Харри, как тот оборонялся.

"Ты смотришь на пропущенные ими голы и понимаешь, что их можно было избежать".

"Это глупые ошибки. Ты теряешь мяч, нарушаешь правила и получаешь в свои ворота пенальти. По какой-то причине это всегда оказывается он", — цитирует Дефо Daily Mail.


Метки Дефо, Лига Наций, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2022 08:00

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  1. chelsiukpro 27.09.2022 09:14 # chelsiukpro
    Зачем его ставить если ошибки чередуются? Да бывает но когда постояно то нужно этого днаря из сборной выгнать. Неужели нету других хороших защитнмков у англиков

    (ответить)

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