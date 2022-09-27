Кейн считает, что Англия может гордиться своей игрой

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что его команда может гордиться своей игрой, продемонстрированной в матче Лиги Наций против Германии.

В заключительном для себя матче этого розыгрыша Лиги Наций англичане и уступали в счете, и вели, но в итоге на табло была зафиксирована ничья 2:2.



Кейн сетует на индивидуальные ошибки защитника Харри Магуайра и голкипера Ника Поупа, но командную игру оценивает очень высоко.



"Это было гораздо лучше. Думаю, мы сыграли очень хорошо сегодня вечером. Нам не повезло уступать 0:2, потому что мы пропустили после ошибки и после замечательного удара с подступов к штрафной".



"Мы очень хорошо потрудились, чтобы не выпасть из игры, вернуться в нее, повести в счете, но затем, к сожалению, случилась еще одна ошибка. Команда показала характер и бойцовский дух. Мы не добились победы, но мы можем гордиться тем, что мы сделали, и мы в хорошем состоянии подходим к Чемпионату Мира", — цитирует Кейна Evening Standard.