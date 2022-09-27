Саутгейт: "Мы должны поддержать Магуайра"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отказался критиковать защитника "Манчестер Юнайтед" после матча Лиги Наций против Германии (3:3).

Несмотря на критику, Саутгейт выпустил Магуайра в стартовом составе на заключительный матч Лиги Наций, и Харри не смог в полной мере оправдать это доверие.



Магуайр совершил двойную ошибку перед назначением пенальти, реализованным Илкаем Гюндоганом. Кроме того, с потери Харри началась комбинация немцев, увенчавшаяся голом Кая Хаверца, однако Саутгейт считает, что его подопечный заслуживает не критики, но поддержки.



"Я знаю, что каждый сосредоточит свое внимание на Харри, но в этих двух матчах были кое-какие очень важные моменты, когда Харри проявлял себя с лучшей стороны".



"Люк — еще один пример выдающегося футболиста, поэтому как нам быть? Не вызывать Люка Шоу, потому что он играет недостаточно, или вызывать, потому что он способен играть так, как мы видели сегодня вечером?"



"Это всегда порождает дебаты, но я думаю, в такого рода моменты мы должны поддержать наших лучших и самых опытных игроков, иначе мы окажемся в ситуации, когда вызывать их станет невозможно", — цитирует Саутгейта BBC.