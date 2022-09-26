Англичане не удержали победу против Германии
Сборная Англии завершила свою кампанию в Лиге Наций, упустив победу в домашнем противостоянии с Германией — 3:3.
По сравнению с поражением 1:0 от Италии главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ввел в стартовый состав Джона Стоунса и Люка Шоу, которые заменили Кайла Уолкера и Букайо Сака.
Первые 20 минут гости вдвое больше владели мячом, не позволив англичанам ни разу пробить или подать угловой.
Однако вскоре англичане проснулись. На 25-й минуте Рахим Стерлинг ворвался в чужую штрафную, убрал на замахе защитника и пробил, заставив Марк-Андре Тер Штегена спасать свою команду.
Через пару минут свой момент имел Харри Кейн, не попав в створ. Хозяева не забили до перерыва, но играли довольно неплохо.
А вот в начале второго тайма Харри Магуайр ошибся с передачей, после чего фолом остановил Джамала Мусиалу. Был назначен пенальти, который реализовал Илкай Гюндоган — 0:1.
Англичане стали играть чуть рискованнее после пропущенного гола, но лишь нарвались на результативную контратаку. Забрав мяч у невезучего Магуайра, немцы убежали вперед, и Кай Хаверц дальним ударом заставил капитулировать Ника Поупа — 0:2.
Когда казалось, что все уже ясно, хозяева взяли и перевернули игру в течение четырех минут. Сперва брошенный защитниками Шоу пробил Тер Штегена с края вратарской — 1:2. А затем появившийся на замену Мейсон Маунт направил мяч в притирку со штангой из центра штрафной — 2:2.
Англичане настолько воодушевились, что на 83-й минуте вышли вперед. Это Кейн исполнил пенальти, назначенный за фол Нико Шлоттербека на Джуде Беллингеме в штрафной — 3:2.
Однако это был еще не конец. На 86-й минуте Хаверц лишил хозяев победы, сыграв на добивании после неудачно отраженного Поупом дальнего удара — 3:3.
Сборная Англии, наконец, забила — и не раз. Да и в целом подопечные Гарета Саутгейта отрезками показывали неплохую игру, однако количество оборонительных ошибок по-прежнему высоко, а атаке не хватает остроты.
Сборная Англии — сборная Германии — 3:3 (0:0)
Голы: Шоу, 71 Маунт 75, Кейн 83 (пен) — Гюндоган 52 (пен), Хаверц 67, 86.
Англия: Поуп, Стоунс (Уолкер 37), Дайер, Магуайр, Джеймс, Райс, Беллингем (Хендерсон 90), Шоу, Фоден (Сака 66), Кейн, Стерлинг (Маунт 66).
Германия: Тер Штеген, Хофманн (Вернер 45), Шлоттербек, Зюле, Керер, Раум (Госенс 68), Киммих, Гюндоган, Мусиала (Мюллер 79), Сане (Гнабри 68), Хаверц (Белла-Кочап 90).
Предупреждение: Шлоттербек.
26.09.2022 23:50
Просмотров: 371
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну а пенсам пись на бестолковку. Хаверц в ноорм команде может даже и забивать. А вот ни легенда Лэмпс, ни обожаемый Тухель ничего с его талантом сделать не смогли. Может, Поттер сможет? А может просто не надо его было покупать в АПЛ, не зря же им больше никто не интересовался.
(ответить)
https://t.me/UAonlii/38085
Вуахахахаха 2 армия мираааа
(ответить)
Когда Астер пришел к родителям чтобы покушать:
27.09.2022 00:00 #
thegodfather
Пока, ЛОХ
Источник: http://fapl.ru/posts/95808/?c=1
(ответить)
А вообще, кому этот результат и игра всрались? Всем похую было, играли в удовольствие, без особых напрягов.
(ответить)
Магвайр просто как дно сыграл.
(ответить)
3:2 не удержали, но ничья справедливый резалт, только после качественных замен Гарета команда заиграла.
Пидрилу Магваера в глубокий запас или на органы.
(ответить)
сборная Англии ЛОХи, как русня
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий