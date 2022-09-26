Англичане не удержали победу против Германии

Сборная Англии завершила свою кампанию в Лиге Наций, упустив победу в домашнем противостоянии с Германией — 3:3.

По сравнению с поражением 1:0 от Италии главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ввел в стартовый состав Джона Стоунса и Люка Шоу, которые заменили Кайла Уолкера и Букайо Сака.



Первые 20 минут гости вдвое больше владели мячом, не позволив англичанам ни разу пробить или подать угловой.



Однако вскоре англичане проснулись. На 25-й минуте Рахим Стерлинг ворвался в чужую штрафную, убрал на замахе защитника и пробил, заставив Марк-Андре Тер Штегена спасать свою команду.



Через пару минут свой момент имел Харри Кейн, не попав в створ. Хозяева не забили до перерыва, но играли довольно неплохо.



А вот в начале второго тайма Харри Магуайр ошибся с передачей, после чего фолом остановил Джамала Мусиалу. Был назначен пенальти, который реализовал Илкай Гюндоган — 0:1.



Англичане стали играть чуть рискованнее после пропущенного гола, но лишь нарвались на результативную контратаку. Забрав мяч у невезучего Магуайра, немцы убежали вперед, и Кай Хаверц дальним ударом заставил капитулировать Ника Поупа — 0:2.



Когда казалось, что все уже ясно, хозяева взяли и перевернули игру в течение четырех минут. Сперва брошенный защитниками Шоу пробил Тер Штегена с края вратарской — 1:2. А затем появившийся на замену Мейсон Маунт направил мяч в притирку со штангой из центра штрафной — 2:2.



Англичане настолько воодушевились, что на 83-й минуте вышли вперед. Это Кейн исполнил пенальти, назначенный за фол Нико Шлоттербека на Джуде Беллингеме в штрафной — 3:2.



Однако это был еще не конец. На 86-й минуте Хаверц лишил хозяев победы, сыграв на добивании после неудачно отраженного Поупом дальнего удара — 3:3.



Сборная Англии, наконец, забила — и не раз. Да и в целом подопечные Гарета Саутгейта отрезками показывали неплохую игру, однако количество оборонительных ошибок по-прежнему высоко, а атаке не хватает остроты.



Сборная Англии — сборная Германии — 3:3 (0:0)



Голы: Шоу, 71 Маунт 75, Кейн 83 (пен) — Гюндоган 52 (пен), Хаверц 67, 86.



Англия: Поуп, Стоунс (Уолкер 37), Дайер, Магуайр, Джеймс, Райс, Беллингем (Хендерсон 90), Шоу, Фоден (Сака 66), Кейн, Стерлинг (Маунт 66).



Германия: Тер Штеген, Хофманн (Вернер 45), Шлоттербек, Зюле, Керер, Раум (Госенс 68), Киммих, Гюндоган, Мусиала (Мюллер 79), Сане (Гнабри 68), Хаверц (Белла-Кочап 90).



Предупреждение: Шлоттербек.