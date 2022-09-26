Пулишич ведет переговоры с "Ювентусом"

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич вступил в переговоры о переходе в "Ювентус".

Пулишич не скрывал своего разочарования по поводу количества игровой практики при Томасе Тухеле, и нужно посмотреть, изменится ли его ситуация при заступившем на тренерский мостик "Челси" Грэме Поттере.

По информации Calciomercato, Пулишич намеревается уйти, несмотря на смену главного тренера в лондонском клубе. Кристиан так толком и не заиграл за свои четыре сезона на "Стэмфорд Бридж" и теперь готов на кардинальный шаг в своей карьере.

Утверждается, что "Ювентус" и Пулишич уже ведут переговоры, а Кристиан выразил заинтересованность к переезду в Италию.

Однако для приобретения 24-летнего игрока сборной США "Ювентусу" потребуется 31 миллион фунтов. Готов ли итальянский гранд так потратиться, пока неясно.


Метки Пулишич, слухи, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2022 22:00

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  1. chelsiukpro 26.09.2022 22:06 # chelsiukpro
    Первый год после Азара ухода был хорош за Челси. Остальные так себе. Вина конечно и на тренеров которые не улучшали его а наоборот

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