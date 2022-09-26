Пулишич ведет переговоры с "Ювентусом"
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич вступил в переговоры о переходе в "Ювентус".
Пулишич не скрывал своего разочарования по поводу количества игровой практики при Томасе Тухеле, и нужно посмотреть, изменится ли его ситуация при заступившем на тренерский мостик "Челси" Грэме Поттере.
По информации Calciomercato, Пулишич намеревается уйти, несмотря на смену главного тренера в лондонском клубе. Кристиан так толком и не заиграл за свои четыре сезона на "Стэмфорд Бридж" и теперь готов на кардинальный шаг в своей карьере.
Утверждается, что "Ювентус" и Пулишич уже ведут переговоры, а Кристиан выразил заинтересованность к переезду в Италию.
Однако для приобретения 24-летнего игрока сборной США "Ювентусу" потребуется 31 миллион фунтов. Готов ли итальянский гранд так потратиться, пока неясно.
26.09.2022 22:00
Просмотров: 213
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Первый год после Азара ухода был хорош за Челси. Остальные так себе. Вина конечно и на тренеров которые не улучшали его а наоборот
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий