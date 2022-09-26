Агент: "Скоро Мело будет готов на 100 процентов"

Артур Мело Агент Артура Мело заверил, что бразильский полузащитник скоро будет готов показывать свою лучшую игру за "Ливерпуль".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" арендовал Мело у "Ювентуса", но пока Артур отметился лишь одним появлением на замену.

В прессе даже появились слухи, что "красные" готовы досрочно вернуть Мело в Турин, однако агент Федерико Пасторелло спешит заверить, что 26-летний полузащитник просто еще привыкает к новой обстановке.

"Это нормально, когда первые недели уходят на адаптацию и восстановление физических кондиций. Каждый доволен им. Он отказался от выходных дней, чтобы остаться и поработать в Ливерпуле. Скоро он будет на 100 процентов готов", — сообщил Пасторелло La Gazzetta dello Sport.


Метки Ливерпуль, Мело

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2022 21:00

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  1. true-manc 26.09.2022 22:25 # true-manc
    он готов к страпону, как и вся скузня

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  2. liverpool888 26.09.2022 21:30 # liverpool888
    По крайней мере у его слов есть основания. Мело восользовался паузой в календаре клуба в личных целях. Артур нанял себе личного физиотерапевта для набора физических кондиций и попросил тренера молодежной команды задействовать его в двух матчах. После международного перерыва мы сможем посмотреть на то, дали ли его действия плод или нет.

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