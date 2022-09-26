Агент: "Скоро Мело будет готов на 100 процентов"

Агент Артура Мело заверил, что бразильский полузащитник скоро будет готов показывать свою лучшую игру за "Ливерпуль".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" арендовал Мело у "Ювентуса", но пока Артур отметился лишь одним появлением на замену.



В прессе даже появились слухи, что "красные" готовы досрочно вернуть Мело в Турин, однако агент Федерико Пасторелло спешит заверить, что 26-летний полузащитник просто еще привыкает к новой обстановке.



"Это нормально, когда первые недели уходят на адаптацию и восстановление физических кондиций. Каждый доволен им. Он отказался от выходных дней, чтобы остаться и поработать в Ливерпуле. Скоро он будет на 100 процентов готов", — сообщил Пасторелло La Gazzetta dello Sport.